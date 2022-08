Gino Cogliandro chi era il comico dei Trettrè dopo Beppe Vessicchio

Gino Cogliandro è il comico dei Trettrè morto oggi all’età di 73 anni a causa di un infarto. Ripercorriamo la biografia dell’attore

Gino Cogliandro, morto oggi all’età di 73 anni, ha raggiunto il successo come componente dei Trettrè insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro subentrando a Beppe Vessicchio che in pochi ricordano in veste di attore. Oggi nel giorno della sua scomparsa, vogliamo ricordarlo ripercorrendo la sua biografia e filmografia e raccontando la sua vita privata dopo lo scioglimento dei Trettrè avvenuto all’inizio degli anni 2000. Gino Cogliandro è nato a Napoli il 10 ottobre del 1949 sotto il segno della Bilancia. Accanto agli studi scolastici ha sempre dimostrato una predisposizione per la recitazione formandosi sul palcoscenico e contemporaneamente da giovanissimo dedicandosi al cabaret, uno dei punti di forza della sua carriera. La svolta arriva sul finire degli anni Settanta quando lui era già un volto noto dello spettacolo e teatro partenopeo. Edoardo Romano, fondatore dei Trettrè, gli chiede di far parte del trio comico insieme a Mirko Setaro dopo l’addio di Beppe Vessicchio.

Inizia così una tourneè che in poco tempo accoglie un grande consenso di pubblico fino all’approdo in tv nel programma cult degli anni Ottanta Drive In delle reti Fininvest (l’attuale Mediaset) dove raggiungono il grande successo. Partecipano a cinque edizioni, dal 1983 al 1988. Gino Cogliandro, sempre con i Trettrè, prende parte ad altri programmi tv come Un Fantastico Tragico Venerdì, I-Taliani e Buona Domenica dal 1991 al 1994. Tra le produzioni che hanno visto il trio comico protagonista anche il Tg dell’estate e Il gioco delle coppie beach sempre sulle reti Fininvest. Lo scioglimento dei Trettrè è avvenuto agli inizi degli anni Duemila perché, come raccontato a RTL 102.5, non si divertivano più quando erano sul palco o in televisione. Non c’era più quel brio che li contraddistingueva nel recitare e l’abitudine aveva preso il sopravvento su quella che è una professione che per loro doveva avere sempre una spinta artistica forte.

Gino Cogliandro ha proseguito la sua carriera sia al cinema che in televisione, è stato inviato di Forum per quattro edizioni, è ritornato nel 2007 nel cast di Buona Domenica per un altro anno e ha recitato nei film Effetti Indesiderati e Made in China Napoletano. La sua ultima apparizione al cinema prima di morire è stata nella pellicola Vecchie Canaglie con Lino Banfi uscito nelle sale il 5 maggio 2022. Edoardo Romano ha rivelato che negli ultimi mesi, prima della scomparsa dell’amico e collega, si era ritirato a Marina Di Pisciotta località turistica del Cilento che il comico adorava per trascorrere le sue vacanze estive. Inutile il ricovero in ospedale a Salerno, a stroncarlo le complicazioni dovute ad un infarto. Pensare che lo stesso Edoardo Romano aveva annunciato che il trio aveva in cantiere il ritorno sulle scene per un tour estivo dei Trettrè.