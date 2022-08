Jennifer Flavin chi è terza moglie di Sylvester Stallone: divorziano

Jennifer Flavin è la moglie di Sylvester Stallone che ha chiesto il divorzio dopo 25 anni di matrimonio. Una vita tormentata con una carriera da attrice sempre all’ombra di Rocky

Jennifer Flavin, moglie di Sylvester Stallone, ha chiesto il divorzio dal marito dopo 25 anni di matrimonio. La donna, 54 anni, ha presentato la documentazione “per lo scioglimento del matrimonio” venerdì nella contea di Palm Beach, secondo i registri del tribunale online. In una dichiarazione rilasciata a USA TODAY da Michelle Bega, rappresentante di Stallone, l’attore di Rocky, 76 anni, ha detto: “Amo la mia famiglia. Stiamo affrontando amichevolmente e privatamente questi problemi personali”. Stallone e Flavin si sono sposati nel 1997 e hanno tre figlie: Sophia, 25 anni, Sistine, 24 anni, e Scarlet, 20 anni.

Jennifer Flavin carriera

Nata il 14 agosto 1968 a Los Angeles, Jennifer Flavin è un’imprenditrice ed ex modella americana. Nonostante sia stata nel mondo dello spettacolo, la donna è diventata famosa solo come moglie del popolare attore, regista e produttore cinematografico americano Sylvester Stallone. Famoso per i suoi ruoli d’azione e fisicamente impegnativi nei film, l’attore è entrato nel cuore di molti amanti del cinema interpretando Robert Balboa nel film pluripremiato dall’Academy, Rocky (1976). Jennifer Flavin ha sposato Sylvester Stallone dieci anni dopo la fine del suo matrimonio con Brigitte Nielsen. Dopo gli studi Jennifer Flavin ha iniziato la sua carriera di modella ed è apparsa sulla copertina di diverse riviste negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Spagna, in Francia e in Australia. Successivamente è stata il volto di diverse campagne pubblicitarie poi ha partecipato a numerosi film. Jennifer Flavin è anche cofondatrice di Serious Skin Care, un’azienda di prodotti cosmetici e di bellezza.

La donna ha conosciuto Sylvester Stallone nel 1988 in un ristorante di Beverly Hills. Hanno iniziato a frequentarsi, ma alla fine si sono separati nel 1994, quando un’altra donna che Stallone frequentava (Janice Dickinson) ha dato alla luce una figlia che si supponeva fosse sua. Sylvester Stallone informò Jennifer Flavin della sua rottura con lei in una lettera straziante di sei pagine. Quando ha scoperto tramite il DNA che la bambina non era sua, ha chiuso la relazione con la Dickinson e si è riconciliato con Jennifer Flavin. Il matrimonio civile e religioso è avvenuto il 17 maggio 1997. Le due cerimonie si sono svolte rispettivamente al Dorchester Hotel di Londra e al Blenheim Palace nell’Oxfordshire. La coppia ha tre figlie. Sylvester Stallone ha invece altri due figli dalla precedente relazione con la prima moglie Sasha Czack: Sage Moonblood Stallone e Seargeoh Stallone. Sage è morto nel 2012 all’età di 36 anni a causa di una malattia cardiaca. Seargeoh, invece, è autistico, disturbo diagnosticato quando era ancora un bambino.