Andrea Garinei chi era figlio Enzo Garinei: attore morto troppo presto

La vita di Enzo Garinei, morto oggi a 96 anni, è stata segnata da un grave lutto: la prematura scomparsa del figlio Andrea Garinei, anche lui attore

Enzo Garinei, l’attore morto oggi all’età di 96 anni, è stato tra i volti più importanti del cinema e del teatro italiano. Fratello di Pietro della compagnia Garinei e Giovannini, la sua vita è stata segnata dalla prematura morte del figlio Andrea Garinei anche lui attore. Alla soglia dei 50 anni, l’attore e regista stava proseguendo con grande riscontro l’arte che ha caratterizzato la vita dell’intera famiglia. La morte di Andrea Garinei è avvenuta nel 2016 e aveva colpito il mondo dello spettacolo perché considerato l’erede della lunga tradizione teatrale dei Garinei. Il padre Enzo aveva parlato del figlio in una trasmissione televisiva raccontando del dispiacere di aver perso Andrea troppo presto. Lo considerava un vero talento, più bravo di lui e aveva in mente uno spettacolo teatrale insieme. Il rapporto tra Enzo e Andrea Garinei era basato sul rispetto e sulla comunicazione, due valori che l’attore morto oggi all’età di 96 anni ci teneva spesso a sottolineare perché ormai non più presenti nella società di oggi.

Andrea Garinei, figlio di Enzo, era nel 1966 e aveva frequentato la scuola di teatro perché anche lui innamorato della recitazione e del palco. Nei primi anni di carriera aveva partecipato a telefilm cult degli anni 80 come I ragazzi della 3a C e College per poi dedicarsi a cinema e teatro. In poco tempo era riuscito a lavorare con registi del calibro di Giuseppe Tornatore nel film Il Camorrista e Lamberto Bava per il film Demoni 2. Era stato diretto da Enzo Garinei in due spettacoli teatrali: Ma va all’inferno e Scusi, lei ci crede ai miracoli. Successivamente era apparso anche in Don Matteo interpretando tre personaggi in tre distinte stagioni del telefilm Rai. Si sa poco della sua vita, sempre riservata e mai fuori dagli schemi. Un ricordo di Andrea Garinei era arrivato sui social da Flavio Insinna che dopo la morte dell’attore aveva dedicato un lungo post al figlio di Enzo Garinei. Insieme avevano frequentato la scuola di teatro e vissuto i primi anni di lavoro insieme. Nel suo lungo messaggio dedicato all’amico scomparso, Flavio Insinna ha ricordato i sogni condivisi con l’attore, le battute, i primi applausi, i camerini e le strigliate dei maestri ”

Negli anni, i nostri incontri, sul set o fuori da un teatro, prevedevano sempre lo stesso copione: la sua voce profonda e misurata, il mio approccio caciarone, il suo sguardo sempre più sornione e il mio essere felicemente impacciato nel ritrovarlo.

Andrea Garinei è morto il 26 febbraio del 2016 per un tumore. Il padre Enzo Garinei aveva spiegato durante un’intervista che il figlio era stato operato inizialmente per un tumore al polmone sinistro e che il peggio sembrava essere alle spalle. Purtroppo però una ricaduta è stata fatale, un dispiacere enorme per il grande attore che spesso ha parlato di quanto sarebbe stato fondamentale avere accanto il figlio con cui ha condivido la passione per il teatro.