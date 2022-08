Enzo Garinei chi era: la vita privata a Roma con moglie e figlia

È morto oggi a Roma Enzo Garinei all’età di 96 anni, fratello di Pietro e padre di Andrea ripercorriamo la carriera dell’attore

Enzo Garinei è un noto attore e doppiatore italiano che principalmente ha scritto la storia del teatro. Morto oggi a Roma, sua città natale, all’età di 96 anni, è stato il fratello di uno dei più famosi commediografi e registi Pietro Garinei del sodalizio Garinei e Giovannini che ha scritto alcune tra più importanti opere teatrali come Aggiungi un posto a tavola e Rugantino.

Enzo Garinei è nato a Roma il 4 maggio 1926 sotto il segno del Toro. Fa parte di una famiglia dove il teatro è di casa. Si definiva romano de Roma dato che è nato a Via delle Coppelle a pochi passi dal Pantheon nel cuore della Capitale. A Interviste Romane l’attore tra gli altri di Banana Joe ha parlato con emozione della sua infanzia. È da bambino che nasce la sua passione per la recitazione: pensate che da piccolo si cimentava già a fare l’intrattenitore per gli amici dei suoi genitori. Finita la guerra è iniziata a 19 anni la sua adolescenza proprio nella fase in cui c’era una fervida voglia di ripartire da cinema e teatro per mettere alle spalle gli orrori del secondo conflitto mondiale. Nel giro del teatro romano conosce giovanissimo Totò, Gassmann, Sordi e la Magnani. A questo gruppo di futuri grandissimi attori della storia dello spettacolo italiano, oltre al talento li univa la fame di arrivare.

In questo clima così propositivo a 19 anni decide di iniziare a studiare e come attore di studi ha fatto il CUD insieme a Marcello Mastroianni, suo grande amico. Per gli attori, secondo Enzo Garinei, è importante studiare dizione, presenza sul palco e tecniche di carisma perché l’attore è come un calciatore deve essere allenato per esprimersi al meglio. Inizia in questo periodo anche la sua carriera ed esordisce in un piccolo ruolo in Totò Le Mokò. Successivamente saranno otto i film che Garinei ha interpretato accanto a Totò.

Enzo Garinei vita privata

Enzo Garinei è sempre stato molto schivo nel raccontare la sua vita privata rispetto alla sua voglia di rendere pubbliche le sue esperienze lavorative con altri grandi attori italiani. È noto che ha avuto una moglie che lo ha accompagnato fino alla morte e che in una recente intervista ha definito come una grande donna che gli è stato sempre accanto e con cui andava molto d’accordo perché condividevano la stessa voglia di mettere da parte le piccole incomprensioni. Da sua moglie l’attore ha avuto due figli. Andrea Garinei è morto nel 2016 all’età di 50 anni a causa di una grave forma di tumore, la leucemia. Il figlio di Enzo Garinei era anche lui un noto attore di cinema e teatro e conosciuto al pubblico delle fiction per aver preso parte a Don Matteo. Spesso lo ricorda un suo grande amico e compagno di studi Flavio Insinna.

Tornando alla vita privata dell’interprete di Aggiungi un posto a tavola, negli ultimi anni si era trasferito sull’Aurelia a pochi passi dal mare perché uno dei suoi posti del cuore. Gli ultimi anni della sua vita erano legati alla presenza della nipotina Martina che acuiva il dolore per la scomparsa prematura di suo figlio di cui ha parlato in diversi programmi televisivi. Enzo Garinei ha sempre detto di non avere rimpianti perché ha sempre voluto fare l’attore e perché ha sempre cercato nella vita di essere una brava persona. Il suo motto era “senza amore non esistiamo”.

Enzo Garinei carriera

Enzo Garinei morto oggi a 94 anni ha avuto una grande carriera già dall’inizio dei suoi studi. La prima apparizione è al cinema a 23 anni in Totò Le Mokò poi passa al teatro dove lavorerà per 40 anni tra commedie e musical. Faceva parte della compagnia Garinei e Giovannini di cui era fondatore suo fratello Pietro e che raggiunge il successo con Alleluia brava gente, Accendiamo la lampada insieme a Johnny Dorelli e Bice Valori e soprattutto Aggiungi un posto a tavola. Al cinema ha recitato in oltre 70 film tra cui Banana Joe, Il vedovo allegro, Il medico dei pazzi, Domenica è sempre domenica, Innamorato Pazzo, Il ragazzo di campagna e Roba da ricchi. L’ultimo film della sua carriera è stato Appena un minuto diretto da Francesco Mandelli.

È giusto ricordare che Enzo Garinei è stato anche un noto doppiatore: è stato la voce di Stan Laurel (ovvero Stanlio) in nove film e di Sherman Hemsley nel telefilm I Jefferson. Tantissimi anche i cartoni animati doppiati dove ha prestato la voce a personaggi presenti in Pollon, Il tulipano nero, Lupin III e Lamù. Sul piccolo schermo Enzo Garinei è stato nel cast di Io e la mamma con Delia Scala e Gerry Scotti oltre a partecipare alla sitcom Casa dolce casa. Di recente ha recitato anche nella nona stagione di Don Matteo nei panni di Angelo Santini.