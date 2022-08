Francesca Chillemi ha insegnato a Can Yaman un verbo sbagliato in italiano

Francesca Chillemi in un video girato sul set di Viola come il mare svela un simpatico verbo insegnato a Can Yaman, ma non è corretto

Francesca Chillemi, in un video tratto dal backstage di Viola come il mare, svela un simpatico segreto su Can Yaman: ha insegnato all’attore turco molte parole in italiano ma un verbo in particolare li ha fatti divertire parecchio. Il filmato in questione arriva dopo i promo in onda su Canale 5 che annunciano quando esce la fiction con protagonista la giornalista miss e l’affascinante commissario, ovvero venerdì 14 settembre 2022. Il video in questione, in tendenza su Twitter, è dedicato ad un’intensa confessione di Can Yaman: l’attore ha svelato come ha imparato l’italiano.

Era una materia che insegnavano nel suo liceo, in Turchia, e che ha studiato per 5 anni. Non solo, si è preparato al meglio per recitare senza doppiaggio e interamente in lingua italiana, seguito da un attento staff affinché il risultato fosse all’altezza delle aspettative. Così è stato, l’attore turco si è definito orgoglioso di come ha lavorato per questa attesissima fiction prodotta nel nostro Paese. In queste immagini, una sorta di backstage di Viola come il mare, Francesca Chillemi svela di essere stata una sorta di maestra d’italiano d’eccezione per l’ex fidanzato di Diletta Leotta. Ha insegnato all’attore molte parole della nostra lingua madre ma due verbi in particolare ha molto divertiti i protagonisti sul set di Viola come il mare. Azzurra di Che Dio ci aiuti ha insegnato a Can Yaman l’infinito dei verbi “smaciullare” e “sbrodolare”. In realtà è maciullare la forma corretta in italiano del verbo sinonimo di triturare, fare a pezzi, mentre smaciullare, molto diffuso al Sud, sembra essere un regionalismo.

Quando Viola e il commissario lo hanno raccontato sul set della fiction in onda su Canale 5 dal 14 settembre sono scoppiati a ridere a crepapelle e la Chillemi, scherzando, ha chiesto all’attore turco di citare qualche parola in italiano “normale” che lei gli aveva insegnato. L’ex Miss Italia si è anche complimentata con l’attore per la padronanza che ha della lingua italiana, dei miglioramenti sul set di Viola come il mare e in particolare per le sue competenze in grammatica. Intanto sale l’attesa per la prima puntata della fiction che già dalla trama appare intrigante. Un ruolo interessante per la protagonista, un’ex miss diventata giornalista di cronaca nera che sbarca a Palermo per lavoro. Viola è un personaggio che ha molti punti in comune con Francesca Chillemi, vedremo se sarà così anche per il Commissario Demir e Can Yaman.