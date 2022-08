Angelica Benevieri provoca e copia Lulù Selassiè? Il dettaglio FOTO

Angelica Benevieri fidanzata di Manuel Bortuzzo con tanto di bacio su Instagram sfida Lulù Selassiè? I fan lo hanno notato

Angelica Benevieri 20 anni è la fidanzata di Manuel Bortuzzo 23 anni. La relazione è stata ufficializzata con una storia Instagram e su Twitter è subito entrato in tendenza l’hashtag #iostoconlulu a sostegno dell’ormai ex del nuotatore con cui la relazione è terminata il 25 aprile, ad un mese circa di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip, con un comunicato Ansa.



Diversi fan di Lulù Selassie non hanno potuto non notare un dettaglio incredibile che riguarda le scelte musicali della nuova fiamma del gieffino. Angelica Benevieri nella storia Instagram in cui ha postato la foto del bacio dimostrando di essere la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha scelto “Vieni nel mio cuore” di Ultimo.

I fan della Princess non hanno potuto fare a meno di notare che la tiktoker ha scelto proprio lo stesso cantante di “22 settembre” la canzone di Manuel e Lulù dedicata alla Fairy dallo stesso ex fidanzato nella casa del Gf Vip 6. Postare un brano di Ultimo, seppur diverso, da molti sostenitori della Selassiè su Twitter è sembrata una provocazione. Non solo, ammirando le foto sul profilo Instagram della fidanzata di Bortuzzo non si può fare a meno di notare il look e gli outfit simili a quelli della Princess.

Angelica Benevieri in diversi scatti indossa la bandana, che è un capo molto amato da Lulú. Stesso discorso per i codini, un hair look diventato iconico e trend di stagione grazie alla terza classificata al Grande Fratello Vip, che in fatto di stile nella Casa ha lasciato il segno. Una casualità? Non lo sappiamo sta ai diretti interessati dirlo. Manuel Bortuzzo ha dedicato canzoni di Ultimo sia ad Angelica che a Lulù? Probabile, anche perché sembra confermare di avere un determinato prototipo di ragazza dal punto di vista fisico. La tiktoker vuole davvero provocare e un po’ copiare la Selassiè?

Anche su questo non è intervenuta al momento. Intanto impazza anche una polemica riguardo una vecchia intervista di Manuel Bortuzzo da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio in cui affermava di non volere una ragazza che amasse apparire sui social e che la sua nuova fidanzata non l’avrebbe mai mostrata su Instagram mantenendo massimo riserbo. Su questo possiamo dire che ha cambiato idea. Lulù sembra invece essere lontana dal gossip del momento, godendosi gli ultimi giorni di vacanza a Mondello, in Sicilia, con sua sorella Jessica Selassiè, Maria Laura De Vitis e Giacomo Urtis.