Manuel Bortuzzo fidanzata chi è Angelica Benevieri

Con una storia su Instagram Angelica Benevieri ha annunciato di essere lei la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo 23 anni confermando il gossip

È Angelica Benevieri 20 anni è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo che ha fatto battere il cuore al nuotatore dopo la storia con Lulù Selassiè. La giovane Tiktoker mora appare in un appassionato bacio immortalato da una foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instragram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 non ha esitato a ricondividere sul suo social lo stesso post nelle sue Stories, ufficializzando di fatto un amore di cui fronte gossip si vociferava da tempo ovvero che Manuel si fosse fidanzato con la cugina di un suo amico che di fisico assomigliava molto alla sua ex Martina.

Angelica Benevieri è nata a Roma probabilmente nel 2002. Non sappiamo che studi abbia fatto ma giovanissima ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo prima con una comparsa nella fiction Lolita Lobosco e poi nel cast del Programma imperfetti sconosciuti. Fotomodella, la nuova fiamma di Manuel Bortuzzo dopo Lulù Selassiè ha un seguito importante sui social. Il suo profilo Instagram è _angelicabenivierii mentre su Tiktok con il profilo angelica.benivieri conta 270 mila follower. In passato pratica atletica a livello agonistico, in particolare era un’aspirante campionessa di marcia ma poi ha smetto con questo sport.



Non sappiamo il motivo ma non deve essere stato facile per la fiamma del gieffino lasciare la sua grande passione, come mostrato dall’influncer e creator in un video su Tiktok. Una curiosità sulla ragazza di Manuel è legata alla sua famiglia, porta sempre suo nonno nel cuore per tutti gli insegnamenti importanti che le ha trasmesso.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri come si sono fidanzati

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri stando alle segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano, si starebbero frequentando da un mesetto per poi fidanzarsi ufficialmente da poco. La tiktoker sarebbe la cugina di Andrea, amico stretto del nuotatore. La sua nuova fidanzata e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, archiviata la storia di lui con Lulù Selassiè, si sarebbero conosciuti all’interno della stessa comitiva di amici in comune. Giorni fa le fan di Bortuzzo più attente avevano già capito che Angelica e Manuel stavano insieme grazie ad una indizio postato su Instragram dalla ragazza.



Dall’immagine zoommata si vedeva un ragazzo alla guida, per alcuni era un fake perché le braccia della persona in questione, di cui non si vedeva il viso, non erano tatuate. Nuotatore o meno in quella storia Instagram, a confermare la nuova storia d’amore sono stati proprio i diretti interessati. Intanto Lulù Selassiè continua il suo lavoro di influencer e condivide scatti della sua vacanza in Sicilia con la sorella Jessica e gli amici Maria Laura De Vitiis e Giacomo Urtis.