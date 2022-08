Quando inizia Uomini e Donne 2022 a settembre: la data

Uomini e Donne 2022 inizia a settembre ma non nella prima settimana. La scelta della data ora è ufficiale

Era lunga l’attesa per il ritorno di Uomini e Donne dopo la pausa estiva e finalmente la data è arrivata. L’indecisione era se ritornare con il trono Classico e il trono Over già nella prima decade del mese che apre all’arrivo dell’autunno per non perdere colpi e presentare i nuovi tronisti che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Il 12 settembre sarebbe stata la giornata giusta per rivedere Tina, Gianni, Gemma, Armando e tutti gli altri protagonisti del trono Over in attesa poi della grande sorpresa per il trono Classico ma alla fine si è preferito ufficializzare il dating show più longevo della tv a ridosso dell’inizio di Amici. Tra l’altro è probabile che dopo la rottura tra Matteo e Valeria e le polemiche che sono sorte per la breve relazione tra l’ex di Sophie Codegoni e la bella napoletana, la saggia redazione abbia voluto prendere qualche giorno in più per visionare al meglio i provini.

C’è però chi invece ha coronato l’esperienza a Uomini e Donne con un matrimonio in vista come Veronica Rimondi e Matteo Farnea. La proposta è arrivata dopo nemmeno due mesi di convivenza e anche in questo caso non sono mancate critiche per una scelta ritenuta avventata. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva infatti dichiarato nelle sue storie Instagram che Veronica e Matteo si conoscevano già prima del programma e in molti credono che sia così dopo la proposta di nozze. Prosegue invece a gonfie vele la relazione tra Luca Salatino e Soraia che dopo le prime settimane che avevano lasciato perplessi i telespettatori, per le poche apparizioni insieme, si sono dichiarati amore sui social e spesso sono stati visti insieme dai fan della coppia. Insomma quando inizia Uomini e Donne nel 2022? Il 19 settembre alle ore 14.50 su Canale 5 andrà finalmente in onda la prima puntata di questa nuova stagione.

Uomini e Donne dove eravamo rimasti

Le ultime puntate di Uomini e Donne erano state caratterizzate dall’ennesima puntata della relazione tra Riccardo e Ida con quest’ultima che aveva lasciato in lacrime attaccando l’ex fidanzato. Ha avuto del clamoroso anche l’intervista a Verissimo registrata poco prima della messa in onda che ha chiuso la storica puntata che ha chiuso la scorsa stagione. La Platano aveva dichiarato amore a Guarnieri salvo poi vedersi di fatto rifiutata. Grande attesa anche per Fabio Nova, il fotografo che aveva subito catturato l’attenzione del parterre e soprattutto di Tina Cipollari con un botta e risposta che aveva animato il dibattito. Fabio era uscito con Daniela e non sappiamo com’è trascorsa la loro estate. La donna però è stata protagonista indiscussa sui social con numerosi video pubblicati su TikTok. Curiosità per Gemma Galgani ancora alla ricerca del suo cavaliere dopo l’immenso Giorgio Manenti. Anche quest’anno circolano voci sul suo ritorno a Uomini e Donne che avrebbe del clamoroso ma ad oggi non ci sono purtroppo conferme.

Tantissimi si chiedono se Biagio Di Maro sarà ancora al trono Over. Nelle ultime puntate il cavaliere era stato contestato per una sfilata ritenuta fuori tema perché presunta pubblicità occulta alla sua attività: le mozzarelle. La speranza è di rivederlo nel parterre per la sua capacità di creare ilarità e fare dibattito. Torneranno sicuramente Pinuccia e Alessandro e si capirà se quest’ultima è riuscita a conquistare di nuovo il suo cavaliere, sarto in pensione. Alessandro è stato anche protagonista dell’estate con la partecipazione al concerto del suo idolo Vasco Rossi. Dalle anticipazioni sappiamo che le prime registrazioni di Uomini e Donne, prima della messa in onda, è stata programmata il 30 agosto.