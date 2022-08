Roberta di Padua e Davide Donadei era già flirt a Uomini e Donne VIDEO

Roberta di Padua 38 anni è un ex dama del Trono Over fotografata a cena con Davide Donadei 26 anni: ricordate il sensuale ballo per lui?

Quando Deianira Marzano su Instagram ha pubblicato la segnalazione di Roberta di Padua a cena con Davide Donadei, subito è tornato alla mente il loro percorso a Uomini e Donne. I veri fan del dating show di Maria De Filippi hanno subito ricordato che due anni fa, esattamente nell’autunno 2020, quando il pugliese era tronista indeciso tra Chiara e Beatrice, già c’era un palese flirt in studio tra lui e la dama del Trono Over. Roberta usciva dalla storia finita male con Michele Dentice che aveva come priorità le sue gare di Body Building e la seconda volta con Riccardo Guarnieri viveva dei soliti alti e bassi di una relazione più fisica che mentale. Mentre i litigi tra i due protagonisti del Trono Over erano incentrati su una richiesta di esclusiva da parte della dama, gli sguardi che si scambiavano Davide e la Di Padua erano più che eloquenti. Entrambi all’epoca, nello studio del dating show, non negarono di piacersi dal punto di vista estetico fino alla palese provocazione di Roberta al tronista più giovane.

Come si può notare nel video di Witty Tv di Uomini e Donne dell’autunno 2020, accanto a Donadei sedevano sul trono Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. Era il momento della sfilata della donne del Trono Over dal titolo “non sono una santa”. La bella Di Padua in body nero di pizzo coperto da una camicia bianca, con un bicchiere di vino rosso in mano, ha accennato dei passi di bachata sulle note di “Propuesta indecente” di Romeo Santos. Inutile a dirsi, Davide era in visibilio e dopo una scambio di occhiate ironicamente chiese alla dama 38enne di corteggiarlo. Inoltre alla rivista a Uomini e Donne Magazine, la donna non negó il suo interesse per Donadei dicendo che le piaceva e che c’era attrazione anche da parte del ragazzo. La di Padua però non lo corteggiò, Davide il 10 febbbraio 2021 scelse Chiara Rabbi con cui si è lasciato nemmeno un mese fa per motivi che in realtà hanno voluto tenere privati. Dopo le foto di Roberta di Padua e Davide insieme dopo due anni dal trono di Uomini e Donne, il dubbio che non si siano mai dimenticati quella complicità resta.