Nuove Troniste Uomini e Donne 2022 chi sono Federica e Lavinia

Federica Aversano e Lavinia Mauro sono le due nuove troniste di uomini e donne di settembre 2022. Entrambe sono ex corteggiatrici

Poche sorprese per la puntata con cui inizia uomini e donne il 19 settembre di quest’anno. Sul trono siedono due ex corteggiatrici del dating show: Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri, e Lavinia Mauro corteggiatrice nel 2018 eliminata prima della corsa a due dal tronista Niccolò Brigante. Entrambe belle, giovani e more hanno già dato filo da torcere ai loro corteggiatori già alla prima registrazione in cui sono state presentate. Dal video di presentazione delle due donne del Trono Classico, d’altronde, si intuisce subito la personalità dei due volti scelti dalla redazione, due avvenenti ragazze che hanno personalità da vendere.



Siedono sulla sedia rossa del dating show accanto ai due tronisti maschi di Uomini e Donne dell’autunno 2022: Federico D e Federico N. In realtà l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi conosce bene Federica Aversano, hanno condiviso infatti un periodo insieme in studio quando lui corteggiava la futura moglie di Matteo e lei Ranieri. Ora per entrambe le nuove troniste all’interno del programma le attende un nuovo emozionante percorso alla ricerca di quello che potrebbe essere l’uomo della loro vita.

Nuova tronista di Uomini e Donne 2022 chi è Federica Aversano

Federica Aversano 28 anni è la nuova tronista di Uomini e Donne a partire dal 2022. È di origini napoletane, è nata nel capoluogo campano ma abita a Santa Maria Capua Vetere. Quando aveva 8 anni è morto il suo papà, un dolore fortissimo che l’ha segnata. Di professione fa l’insegnante ed è mamma del piccolo Luciano che ha due anni e mezzo. Non è noto chi è il padre del figlio della Aversano, sappiamo dal video di presentazione che si è lasciata con il suo ex tre anni fa.

Il suo profilo Instagram è @federicaaversano. Si definisce una ragazza dal carattere forte e tenace che non si cura del giudizio degli altri. La nuova tronista non le manda a dire quando si arrabbia e il suo difetto è l’essere rompiscatole. L’uomo perfetto di Federica non deve fare da papà a suo figlio ma darle attenzioni. Apprezza i fiori e non sopporta gli uomini sdolcinati.



Il volto di Uomini e Donne ha partecipato a Miss Italia 2018 come Miss Eleganza e lo scorso anno è stata protagonista del dating show. Ha corteggiato Matteo Ranieri per 8 mesi salvo non essere la scelta ricaduta su Matteo Ranieri. Ha avuto anche un acceso scontro con Tina che l’ha definita pesante ed è stata al centro delle attenzioni di Alessandro, l’ex di Ida, senza nulla di concreto.

Nuova tronista di Uomini e Donne 2022 chi è Lavinia Mauro

Lavinia Mauro 26 anni è la nuova tronista di Uomini e Donne di questo 2022. Nata a Roma vive nella Capitale dove studia Scienze Politiche con 6 esami che mancano alla Laurea. Sul suo profilo Instagram @Laviniamaurofrontera si evince la sua passione per il mare, i viaggi e l’adorata Spagna. Il padre è avvocato, sua madre è imprenditrice e la sorella è ingegnere. Con la sua mamma ha un rapporto stupendo mentre il papà è più severo. Fortunata con la famiglia ma sfortunata in amore la nuova tronista donna insieme a Federica Aversano.

Come la collega di trono rosso ha già un passato da corteggiatrice del dating show nel 2018. Niccolò Brigante però era già indeciso tra due ragazze Marta e Virginia che fu poi la scelta. Oggi l’ex volto di Uomini e Donne si occupa di ufficio stampa ed è fidanzato con la studentessa Chiara Puleo. L’uomo ideale di Lavinia Mauro deve saper fare il primo passo, essere divertente e sportivo.