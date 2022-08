Valentina Salvagno a Uomini e Donne senza Francesco Centorame

Valentina Salvagno 33 anni è stata corteggiatrice a Uomini e Donne: chi corteggiava la fidanzata di Centorame e com’era all’epoca

Mentre su Netflix si guarda Skam Italia 5 dedicata ad Elia, ritorna in mente quando Valentina Salvagno era una corteggiatrice di Uomini e Donne. La fidanzata di Francesco Centorame oggi ha 33 anni ed è la madre del figlio dell’attore, che ha appena due anni. Per i fan della serie la curiosità è sempre alta su chi sono i partner nella realtà dei volti principali del cast e non poteva essere così anche per Santini alle prese con le dimensioni. Scoprire che compagna di Centorame ha partecipato al dating show della De Filippi non è stato poi così difficile.

Da corteggiatrice ha lasciato il segno di un’edizione storica che ha smascherato un tronista finto con la complicità di un ex amata del programma: Tara Gabrielletto. Sì, Valentina Salvagno corteggiava Lucas Peracchi che era sul trono nel 2016. All’epoca aveva 27 anni, era attrice di teatro e aveva scelto di partecipare ad Uomini e Donne nonostante il pregiudizio che quel mondo ha sullo show. L’aveva iscritta una sua cara amica e si è ritrovata dopo mesi ad essere tra i volti di punta insieme a Giulia Carnevali e Megghi Galo.

Fu tra le prime a scambiarsi un bacio appassionato con Lucas, nonché la corteggiatrice con cui Peracchi aveva più feeling. Proprio dopo l’esterna del bacio Valentina Salvagno decide di eliminarsi dal programma di Maria De Filippi perché aveva capito che il suo moro tronista era interessato alla tv piuttosto che a trovare l‘anima gemella. Sappiamo come andò a finire, Lucas lasciò il trono perché era stato scoperto il suo accordo fuori dal programma con Giulia Carnevali.

Mentre l’oggi mamma 33enne legò molto con Sophia Galazzo, scelta di Amedeo Barbato Quell’edizione del 2016 a cui ha partecipato la fidanzata di Francesco Centorame è diventata poi iconica con Andrea Damante e Giulia De Lellis e Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Ma quest’ormai è il passato, hanno tutti preso strade sentimentali diverse. Damante è con Elisa Visari, la De Lellis con Beretta, Branzani si è appena fidanzato e la Rocchini sta con Nunzio, ex della sorella di Oscar.



Valentina Salvagno oggi ha ampiamente archiviato il suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatrice di Lucas accanto al suo compagno Francesco Centorame, per tutti Elia di Skam Italia 5. L’attore non ha fatto solo la serie cult della generazione Z, è stato nel cast di Braccialetti Rossi e di Maggie e Bianca.