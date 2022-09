Skam Italia 5 come finisce: Elia muore?

È finalmente uscita Skam Italia 5, disponibile da oggi 1° settembre 2022 su Tim Vision e Netflix. Ma come finisce la nuova stagione del popolare teen-drama?

Non ce la fate proprio a resistere, non è vero? Per tutti voi che ve ne fregate degli spoiler e volete subito sapere come va a finire Skam Italia 5, la quinta stagione della fortunata serie adolescenziale disponibile interamente da oggi su Tim Vision e Netflix, ecco la risposta alla vostra domanda!

In questa nuova stagione, per la prima volta dalla seconda annata della serie nata come spin-off di un grande successo norvegese, c’è un protagonista maschile, Elia Santini, che ha il volto di Francesco Centorame. Ragazzo ironico e solare, è apparso già nelle quattro precedenti stagioni, trovando particolare spazio nella seconda (incentrata sul suo amico Martino); nel corso dell’ultima, lo abbiamo visto prima provare un sentimento per la protagonista Sana, e poi avvicinarsi a Emma.

Di cosa parla Skam Italia 5

Elia, il protagonista della quinta stagione di Skam Italia, è un ragazzo piuttosto simpatico e popolare, eppure non ha mai avuto una relazione seria. Il motivo costituisce il suo grande segreto e il tema attorno a cui ruotano questi nuovi dieci episodi della serie, che potete vedere a partire da oggi su Tim Vision e Netflix: l’ansia da prestazione sessuale, dovuta soprattutto alla patologia che lo affligge, ovvero l’ipoplasia peniena.

Dopo essere stato bocciato ed escluso dall’esame di maturità, Elia si trova quindi ancora al liceo, allontanandosi così dai suoi amici, mentre in famiglia le cose continuano a essere complicate. Senza troppa convinzione, il ragazzo si ritrova candidato alle elezioni studentesche, e in quest’occasione conosce Viola, una ragazza che sembra fatta apposta per lui, ma con la quale teme appunto di non riuscire a relazionarsi.

Come finisce Skam Italia 5: Elia muore?

Il comportamento di Elia finisce per allontanare Viola e far star male il ragazzo, che alla fine confessa ai suoi amici e alle sue amiche, durante una festa, il suo problema: Eva gli spiega che non deve preoccuparsi, e che ci sono altri modi per consumare un rapporto con una ragazza. Questo spinge Elia a provare a fare l’amore con una sua vecchia fiamma, Alessia, ma le cose non finiranno affatto bene: il giorno dopo, il suo problema sarà noto a tutti nel liceo, dopo che la ragazza avrà raccontato tutto alla sorella minore, che frequenta ancora il Kennedy.

Scoprendo questa storia, però, Viola capisce finalmente perché Elia ha provato ad allontanarla e ristabilisce i rapporti con lui, dimostrandosi molto comprensiva nei suoi confronti e portandolo ad aprirsi maggiormente e ad accettarsi per quello che è. Anche la ragazza, però, ha a che fare con delle difficoltà: dopo diverso tempo, decide di parlare con un’avvocata per denunciare Spera, l’ex-psicologo della scuola con cui aveva avuto una relazione, e che in realtà aveva spesso rapporti di questo tipo con delle studentesse.

Nel finale di Skam Italia 5, mentre tutti i protagonisti vanno a Bracciano, Elia e Viola restano chiusi nello stanzino della radio del liceo, ormai destinata alla chiusura, e finalmente si concedono il loro momento di intimità. Tranquilli, Elia non muore togliendosi la vita per il suo problema, al contrario lo risolve con la forza dell’amore.