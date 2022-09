Skam Italia 5 Lea Gavino: chi è Viola sosia dell’Amica Geniale

Lea Gavino 22 anni è l’attrice che fa Viola in Skam Italia 5. È già un volto noto che assomiglia incredibilmente a Gaia Girace dell’Amica Geniale

Lea Gavino a 22 anni è la star indiscussa di Skam Italia 5. È l’attrice che interpreta Viola, ragazza di cui si innamora il protagonista Elia. All’ultimo anno del liceo Kennedy vuole diventare rappresentate di istituto e superare il trauma delle molestie. Tranquilli nessuno spoiler su come va a finire il quinto capitolo della serie in streaming su Netflix, nessuna anticipazione su se Elia è Viola si mettono insieme sul finale. Piuttosto approfondiamo chi è l’attrice che ha fatto il suo ingresso da protagonista nel cast dell’ultima stagione della serie evento dedicata a Francesco Centorame

Lea Gavino, data di nascita 14 gennaio 1999, è nata e vive a Roma sotto il segno del Sagittario. Accanto agli studi scolastici ha sempre coltivato la sua grande passione, la recitazione. Mora, occhi castani e alta 1,65, viene subito notata per la sua bellezza ma preferisce prima continuare i suoi studi e formarsi come attrice. Frequenta la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volontè laureandosi nel 2022. Esordisce giá nel 2019 a 18 anni con piccoli ruoli nelle serie “Il ricordo Piazza Fontana “ e “Oltre la soglia”, mentre al cinema appare ne l’ombra di Caravaggio. Diventa famosa con il ruolo di Viola in Skam Italia 5. Due curiosità sull’attrice: è la sorella di Damiano Gavino che interpreta Manuel Ferro in un Professore. È stata lei a mandare una foto per il provino di suo fratello per la serie con Alessandro Gassman. L’altra curiosità è che spesso i follower scambiano Lea Gavino per Gaia Cirace. L’attrice che fa Viola di Skam non ha mai fatto l’Amica Geniale, non è lei Lila. Inoltre non ha mai partecipato a Il Collegio a differenza della collega Nicol Rossi che interpreta Asia nella quinta stagione della serie girata al liceo Kennedy.

Skam Italia 5 Viola e Elia stanno insieme nella realtà?

No, i fan devono farsene una ragione Elia e Viola non stanno insieme nella realtà ed hanno anche una discreta differenza di età. Francesco Centorame ha 26 anni, sta da anni con la sua compagna Valentina Salvagno che nel 2018 è stata corteggiatrice di Lucas Peracchi. La coppia ha anche un figlio di due anni.

Lea Gavino tiene molto alla sua vita privata e non sappiamo se sia fidanzata anche perché sul suo profilo Instagram non posta scatti con nessun ragazzo. Non è la prima volta che, dato il feeling davanti alla macchina da presa dovuto al talento attoriale, i fan pensano che due protagonisti stiano davvero insieme nella vita reale. È il caso in particolare di Eleonora ed Edoardo in Skam Italia 3. Coppia da sogno nella serie Benedetta Gargari e Giancarlo Commare non sono mai stati fidanzati, almeno non ufficialmente.