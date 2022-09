Skam Italia 5 perché Eleonora non è nel cast: parla Benedetta Gargari

In Skam Italia 5 i fan hanno scoperto un’assenza importante: nella serie Netflix, infatti, non c’è più Eleonora. L’interprete Benedetta Gargari spiega perché.

È finalmente uscita Skam Italia 5, ovvero la quinta stagione della fortunata serie in onda su Netflix e Tim Vision che tratta tematiche care agli adolescenti. Lo spin-off italiano del grande successo norvegese del 2015 torna però sugli schermi nostrani con una grossa sorpresa: dopo quattro stagioni non sarà presente il personaggio di Eleonora.

Skam Italia 5, infatti, prevede come protagonista Elia (interpretato da Francesco Centorame), già apparso come personaggio ricorrente nelle prime quattro stagioni, ma ora è proprio al centro delle vicende della nuova serie. Eleonora Sava, che ha il volto di Benedetta Gargari, è stata invece un personaggio importante fin da subito, diventando anche protagonista in occasione della terza stagione.

Chi è Eleonora, il personaggio di Skam Italia col volto di Benedetta Gargari

Nuova arrivata al liceo Kennedy in occasione dell’inizio della serie, Eleonora è entrata subito a far parte del gruppo di amiche che comprende anche Eva, Silvia, Sana e Federica. Bella e intelligente, all’apparenza ha sempre dato l’impressione di essere molto sicura di sé, ma in realtà nascondeva una grande fragilità, dovuta alla quasi totale assenza dei genitori dalla sua vita.

Nella terza stagione di Skam Italia, che la vede come personaggio principale, Eleonora deve gestire la difficile relazione con Edoardo, il ragazzo più popolare della scuola, con cui all’inizio ha avuto degli scontri. Divenuta vittima di un revenge porn da parte del fratello maggiore di quest’ultimo, lascia l’Italia per andare a studiare negli Stati Uniti assieme al fidanzato, per poi tornare alla fine della quarta stagione.

A interpretarla è l’attrice romana Benedetta Gargari, classe 1995. Volto noto della televisione e del cinema italiani fin da piccolissima, ha recitato in fiction come Un medico in famiglia, Incantesimo, Distretto di polizia e Don Matteo, oltre che in alcuni film, debuttando per la regia di Ferzan Ozpetek nel 2003 ne La finestra di fronte, e tornando a lavorare con lui quattro anni dopo in Saturno contro.

Skam Italia 5: perché non c’è più Eleonora

Dopo essere stata quasi del tutto assente dalla quarta stagione della serie, Eleonora non apparirà proprio in Skam Italia 5. Dopo le indiscrezioni emerse nell’autunno del 2021, quando è stato ufficialmente comunicato il cast della quinta stagione, è stata l’attrice Benedetta Gargari a confermare la sua assenza totale della nuova serie di Skam Italia, con un messaggio pubblicato nelle sue storie su Instagram in cui ringraziava il regista Ludovico Bessegato.

“Devo dirti grazie @ludovicobessegato perché anche se sono stata la persona più difficile da gestire su questo set per te, quella con cui hai litigato di più in assoluto, quella che ti ha fatto impazzire, quella che hai fatto piangere cento volte perché non si sentiva capita e pensava di non essere all’altezza quella che non riuscivi a gestire in nessun modo e che a volte non ti dava confidenza perché preferiva crearsi uno schermo. So che mi hai voluto bene e ho apprezzato il modo in cui hai rispettato la mia scelta. Dolorosa per tutti. Grazie per aver creduto in me e per avermi dato questa possibilità di chiudere un cerchio della mia vita in un modo unico. Rimarrai sempre nel mio cuore.”

I motivi della decisione dell’interprete di Eleonora non sono stati ufficialmente resi pubblici, ma è facile immaginare abbiano strettamente a che fare con gli stessi che l’avevano portata a mancare per gran parte della quarta stagione. In quell’occasione, Bessegato aveva spiegato a Fanpage che l’attrice voleva avere del tempo per terminare gli studi, e che in futuro la sua ambizione era quella di dedicarsi ad altro: “Ci ha informato molto correttamente che stava arrivando a compimento dei suoi studi in Giurisprudenza e che quindi avrebbe avuto, da lì in poi, probabilmente molto poco tempo per dedicarsi al mestiere dell’attrice, essendo intenzionata a dedicare la maggior parte del suo tempo alla professione legale”.