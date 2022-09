Georgina Rodriguez Red Carpet a Venezia con riciclo FOTO

Georgina Rodriguez 28 anni sul tappeto rosso della 79esima edizione del Festival di Venezia è in abito nero e frangia ma un dettaglio la tradisce

Bella più che mai in abito nero firmato Genny Georgina Rodriguez che ha sfilato sul Red Carpet della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Fisico da urlo, super spacco e capelli raccolti in un chignon alto con frangia, la moglie di Cristiano Ronaldo già fa tendenza ed è virale sui social. Si sono divisi i follower che su Instagram e su Twitter hanno lodato, o criticato, l’outfit glamour indossato per sfilare sul tappeto rosso vista Laguna dalla protagonista del documentario Yo Soy Georgina. La Rodriguez a 28 anni è madre di due figli avuti da Cristiano Ronaldo: Alana Martina 5 anni e Bella Esmeralda 4 mesi. La moglie del campione che è rimasto al Manchester United alla fine del calciomercato ha partorito dunque ad aprile, quando ha perso il gemellino maschio della sua piccola Bella, nato morto. Sul red carpet di Venezia è apparsa con un fisico un super forma dopo pochi mesi dal sofferto parto eppure i fan non hanno fatto a meno di notare un dettaglio. Nella sua sfilata sul tappeto rosso della 79esima edizione del Festival del Cinema, Georgina Rodriguez aveva uno spacco vertiginoso aveva già scelto per la stessa kermesse due anni fa. Una sorta di riciclo dello spacco con i due outfit a confronto. Nel 2020 sul Red Carpet indossava un abito rosa antico lungo di Pronovias creato per lei da Alessandra Rinaudo. Non solo anche le scarpe, un sandalo mules nero a fascia di Le Silla, sono state riciclate: le aveva indossate anche all’arrivo in Laguna sul suo aereo privato.

Georgina Rodriguez Red Carpet Venezia 2022: marca e prezzo abito nero

Quest’anno, invece per il tappeto rosso di Venezia 2022, Georgina Rodriguez ha scelto un abito nero della marca Genny. L’outfit è stato scelto dopo un anno che la moglie di Cristiano Ronaldo è brand ambassador del noto marchio di moda. Il vestito indossato dall’ex connessa è di raso nero midi con lo scollo all’americana, come da prassi lascia la schiena scoperta, con gambe in bella vista esaltate da un vertiginoso spacco. Il prezzo del vestito nero di Genny che ha indossato Georgina Rodriguez sul red carpet di Venezia può variare dagli 800 ai 1500 euro e più, difficile da quantificare perché è stato fatto su misura per lady Cr7 ovviamente! Le scarpe nere possono avere un costo dai 200 ai 1000 euro. Difficile conoscere invece anche la fascia di prezzo dei gioielli scelti dalla protagonista di Yo Soy Georgina firmati dal grande Pasquale Bruni. Fanno parte della selezione Om Tare Couture. Ha optato per una scelta ultra moderna: rigidi e vistosi sia gli orecchini che il bracciale. Il collier è da sogno, in onice vale una cifra blu. Tra i gioielli di Georgina Rodriguez al 79edizione del Cinema di Venezia non poteva mancare il tocco trendy della cavigliera.