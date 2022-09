Giancarlo Commare fidanzata a Venezia 2022? Cosa nasconde il bacio

Giancarlo Commare al Festival del Cinema di Venezia 2022 ha baciato sul red carpet Margharita Sciortino. È scatta il toto fidanzata

Giancarlo Commare 30 anni è stato grande protagonista della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, presente per il cortometraggio La bambola di pezza. In abito nero firmato Versace ha sbaragliato anche la concorrenza di Elodie per la presentazione di Ti Mangio il Cuore. Sapete perché? Edoardo Incanti di Skam Italia ha baciato sul red carpet una donna più grande in abito verde. La donna che molte fan stanno invidiando si chiama Margharita Sciortino, è lei che ha ricevuto un bacio appassionato dall’attore volto anche del Paradiso delle Signore. Impazza così la domanda è lei la fidanzata dell’attore? No, ma è comunque la donna più importante della sua vita.

Avete capito bene, Margharita Sciortino è la madre di Giancarlo Commare, donna a cui ha dato un bacio sul red carpet del Festival di Venezia 2022. A testimoniarlo gli scatti sul profilo Instagram della donna, dove ha condiviso un tenero scatto con suo figlio e la sorella dell’attore: Eliana Sciortino che di professione fa la cantautrice. Di recente, a giugno tutti 3 hanno trascorso una bellissima vacanza di famiglia a Parigi. Lo si apprende dai Sofia di Eliana che ha voluto condividere con i follower foto di una divertente giornata a Disneyland Paris. Sul tappeto rosso di Venezia 2022 con il suo outfit Giancarlo Commare si è superato: in total look Versace ha optato per un abito nero senza camicia e cravatta, solo una shirt nera. Ad impreziosire il vestito il collo della giacca ricamato tinta su tinta e il pantalone in graphic line, la tendenza di questa stagione

Giancarlo Commare red carpet Venezia 2022: chi è Margharita Sciortino

Margharita Sciortino è la donna in abito verde che Giancarlo Commare ha baciato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022. La donna è la madre dell’attore di Skam non la fidanzata nonostante il bacio sulle labbra abbia incuriosito le fan del volto del Paradiso delle Signore. Da sempre legato alla sua privacy, non sappiamo molto della sua famiglia se non quello che Edoardo Incanti ha raccontato in questi anni in diverse interviste. Possiamo confermare che Margharita Sciortino 60 anni circa è nata a Castelvetrano ed è quindi è di origini siciliane. La mamma di Commare che abbiamo conosciuto per la prima volta sul tappeto rosso di Venezia 2022 è un’insegnante e si è separate dal padre dell’attore quando lui aveva 10 anni.

A crescerlo sono state lei e sua nonna anche quando Giancarlo ha affrontato il dramma del bullismo: era obeso da piccolo, ha poi perso 25 kg e la sua vita è cambiata. Sua sorella Eliana, invece, è una cantautrice con cui ha un bellissimo rapporto. Bocca cucita da parte dell’attore che ha interpretato Manuel Bortuzzo sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se Giancarlo Commare oggi ha una fidanzata, nè chi sono davvero le due ex del passato. Stando alle sue dichiarazioni non è mai stato con Benedetta Gargari, Eleonora di Skam, nè con Ludovica Francesconi, compagna sul set di Ancora più bello.