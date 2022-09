Quando torna Domenica In con Mara Venier dopo l’estate 2022

A settembre tornerà nuovamente l’appuntamento con Domenica In: svelata la data ufficiale, i telespettatori dovranno aspettare ancora un po’

E’ di fatto un vero e proprio appuntamento imperdibile che tiene gli italiani attaccati davanti alla tv ogni settimana. Ci riferiamo naturalmente a “Domenica In”, la trasmissione che torna come ogni anno su Rai 1. E l’azienda di Stato ha anche reso nota la data ufficiale di partenza del programma che, ancora una volta, sarà condotto da Mara Venier.

La conduttrice veneziana è stata riconfermata quasi a furor di popolo, amatissima dal pubblico e quindi la “zia” più famosa d’Italia dovrà ancora aspettare per ritirarsi dalla tv e godersi Santo Domingo, lì dove vive per gran parte dell’anno suo marito Nicola Carraro. Ancora pochi giorni di attesa, quindi, per la prima puntata stagionale. Il via del programma, infatti, è fissato per domenica 11 settembre, in anticipo rispetto al previsto ma anche rispetto alla concorrenza di Canale 5. “Amici” di Maria De Filippi e Verissimo, infatti, prenderanno il via solo la settimana successiva; una mossa, questa, volta a dare subito un colpo a Mediaset.

Domenica In raddoppia: la novità

In questa stagione, però, ci sarà una novità davvero succosa per quanto riguarda Domenica In e, naturalmente, Rai 1. Dopo quella sorta di esperimento andato in onda la scorsa stagione, nel prossimo settembre ritornerà anche “Domenica In Show”, la versione in prima serata del contenitore.

Alla conduzione sempre Mara Venier, proprio come accaduto in passato; accanto a lei una serie di ospiti, tra amici e protagonisti della tv e delle musica italiana per uno spettacolo che si preannuncia scoppiettante. Ed anche in questo caso, abbiamo già la data della messa in onda; sarà il 16 settembre, venerdì, ed è ipotizzabile che vadano in onda due appuntamenti, almeno fino all’inizio di Tale e Quale Show, altro appuntamento imperdibile di Rai 1.