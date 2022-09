Chicago PD 9 anticipazioni ottava puntata del 12 settembre

Chicago PD va in onda in prima TV in chiaro su Canale 5. Ecco le anticipazioni degli episodi 15 e 16 nell’ottava puntata del 12 settembre.

Lunedì 12 settembre vanno in onda in prima serata su Canale 5 gli episodi 15 e 16 di Chicago PD 9, dal titolo Rapita e Più vicini alla verità, che nella versione originale sono Gone e Closer. Sono stati trasmessi negli USA a marzo 2022 e giunti in Italia, su Sky, a giugno. Per la prima volta sono in chiaro su Canale 5, ed ecco la trama dell’ottava puntata.

Chicago PD 9 anticipazioni ottava puntata

Chiunque volesse vedere l’ottava puntata di Chicago PD 9, ovvero gli episodi 15 e 16, potrà farlo collegandosi in prima serata, dalle 21.20, su Canale 5 lunedì 12 settembre. In alternativa ogni episodio sarà caricato in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. I due appuntamenti che attendono i fan sono senza dubbio ricchi d’adrenalina. Nel primo ci sarà una caccia all’uomo, anzi agli uomini, con la piccola di Burgess e Ruzek a rischio vita. Nel secondo, invece, Voight continuerà a lavorare sotto traccia per un bene ultimo che prevede, come al solito, spargimenti di sangue.

Chicago PD 9 anticipazioni quindicesimo episodio

Qualcuno si è introdotto in casa di Burgess, ha ucciso la tata e rapito Makayla. È stata drogata e portata via. Un vicino di casa ha visto due uomini portarla via. Le telecamere li mostrano, vestiti da fattorini della pizza, mentre la portano via. La squadra fa irruzione in casa di Theo, zio di Makayla, dopo aver scoperto che era all’esterno della sua scuola. Salta fuori che questi ha già ricevuto la telefonata per il riscatto. Burgess e Ruzek hanno solo 14 ore per riuscire a trovarla.

Chicago PD 9 anticipazioni sedicesimo episodio

Un giovane viene colpito da colpi d’arma da fuoco all’esterno della panetteria Carabo. La squadra si mette all’opera per riuscire a collegare il tutto al proprietario, Javier Escano, già sotto sorveglianza. Il pericolo è crescente e Voight aiuta intanto l’informatrice Anna Avalos ad avvicinarsi ancora di più al loro obiettivo.