Quando inizia il Grande Fratello Vip 7: data e programmazione

L’inizio del Grande Fratello Vip 7 è sempre più vicino: scopriamo la data di apertura della porta rossa della casa più famosa e spiata del mondo

Il reality show più longevo e famoso al mondo il Grande Fratello, che in Italia è arrivato alla settima edizione per quanto riguarda i vip. L’ultima stagione si è trasformata in una edizione da record, lunghissimo diversi mesi che ha visto la vittoria di Jessica Selassié, una delle tre sorelle principesse entrate inizialmente come un unico concorrente e poi separate nel corso del gioco.

Ed ora Alfonso Signorini è pronto a rilanciare. Il conduttore, confermato alla guida del reality dopo il successo della scorsa edizione, promette scintille già a partire dalla nuova puntata. Concorrenti doc, che si preannunciano brillanti, magari in grado di non far rimpiangere Soleil Sorgè, vera mattatrice della scorsa edizione, ma anche Lulù e Manuel Bortuzzo, protagonisti di una storia d’amore modello soap opera.

Ancora pochi giorni e sapremo se davvero questa edizione ed i nuovi protagonisti potranno cancellare e far dimenticare le gesta degli inquilini precedenti. La porta rossa, peraltro, si aprirà il prossimo 19 settembre; nessun rinvio a causa delle elezioni Politiche previste per il 25 settembre ma la possibilità ai concorrenti di poter uscire dalla casa per esprimere il voto.

Grande Fratello Vip 7: opinionisti e concorrenti

Non solo i concorrenti saranno nuovi; rinnovato, infatti, anche il duo delle opinioniste, almeno parzialmente. Se, infatti, Sonia Bruganelli – la moglie di Paolo Bonolis – resterà salda al suo posto, non è scattata la riconferma per Adriana Volpe, sostituita da una decana della tv e della musica italiana, Orietta Berti.

Una coppia che desta curiosità tra i fan, interessati soprattutto se vi saranno litigi e battibecchi come tra la Volpe e Bruganelli nella scorsa edizione. Si sta vagliando, invece, la possibilità della presenza di Giulia Salemi, mentre sembra certa quella di Soleil Sorgè per il GF Vip Party. Massimo riserbo, invece, sui concorrenti del Grande Fratello Vip.

Certa la presenza di Giovanni Ciacci, il primo sieropositivo nella storia del Grande Fratello, aleggia il mistero sugli altri protagonisti. Tantissimi i nomi fin qui usciti, da Wilma Goich a Pamela Prati, da Carolina Marconi a Elenoire Ferruzzi fino a Charlie Gnocchi ed Antonino Spinalbese.