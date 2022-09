Quando torna Forum dopo la pausa estiva

La pausa estiva è ormai agli sgoccioli anche per Forum: svelato quando torna in onda con le nuove puntate lo show giudiziario di Mediaset

E’ il tribunale televisivo più famoso della tv quello di Forum, in onda dal 1985 ininterrottamente. Un vero e proprio cavallo di battaglia di Mediaset, da Canale 5 a Rete 4, per un successo che ogni stagione si ripete. Rita Dalla Chiesa in primis, poi Paola Perego ed infine Barbara Palombelli; queste le conduttrici che si sono alternate come padrone di casa nello studio allestito proprio come un’aula di tribunale.

E proprio per la Palombelli sarà l’edizione numero 10 alla cpnduzione; un traguardo certamente da festeggiare a partire dal prossimo settembre, sempre nel doppio appuntamento ormai tradizionale e fisso. Dalle 11 alle 13, quindi, sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, poi al pomeriggio il cambio di rete, con il passaggio al 4 ne “Lo sportello di Forum”, appendice del programma dove spesso c’è il prosieguo della causa del mattino. I giudici, veri e propri protagonisti del programma, definito anche show giudiziario, sono stati riconfermati rispetto alla scorsa edizione; toccherà, quindi, a Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli dare giudizi e, seguendo la legge, esprimere le proprie sentenze.

Forum, la data di partenza

Nella scorsa stagione, Forum ha di fatto battuto la concorrenza nella fascia oraria di appartenenza; come si evince dai dati resi noti da Mediaset, la media del programma in onda su Canale 5 è stata del 19,7%, per una media di 1,5 milioni di telespettatori fino in alcune puntate a sfiorare il tetto del 23%.

Bene anche “Lo Sportello di Forum” in onda su Rete 4; uno share di media del 6,6% ed 800mila spettatori di media hanno convinto Mediaset a riconfermare il programma nel doppio appuntamento. Grande curiosità, però, riguardo la partenza di Forum, Quando dovranno aspettare ancora i fan del programma per vedere in onda le nuove puntate?

E’ bene specificare come Forum non sia mai andato in vacanza; lo show, infatti, non ha mai abbandonato i suoi telespettatori, nemmeno durante l’estate, con la messa in onda delle repliche più interessanti del programma. Le nuove puntate, invece, andranno in onda a partire dal 12 settembre, in diretta, come si può vedere nell’annuncio della Palombelli sul canale ufficiale Instagram del programma.