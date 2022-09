GF Vip, Pamela Prati concorrente ufficiale: la verità su Mark Caltagirone

Pamela Prati al GF Vip. La showgirl ha annunciato la propria partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Torneremo a sentir parlare di Mark Caltagirone, senza dubbio, dal momento che Pamela Prati entrerà nella casa del GF Vip. Intervistata dal settimanale Chi, ha confermato d’essere una concorrente ufficiale del programma. Non si è limitato a questo, sottolineado di voler trovare l’amore. Spera che Alfonso Signorini riesca a fare una delle sue magie. È pronta a dimenticare il caso di Mark Caltagirone una volta per tutte. È impossibile pensare, però, che durante la sua permanenza il tema non salti fuori, magari con qualche retroscena incredibile.

Pamela Prati al GF Vip

Manca poco alla nuova edizione del GF Vip e Pamela Prati sarà una delle concorrenti. La showgirl si è raccontata al settimanale Chi. Ha un ricco bagaglio di emozioni da offrire al reality, dopo essere stata al centro di una delle vicende più discusse degli ultimi anni sul piccolo schermo. Il caso Mark Caltagirone è un must per tutti gli appassionati di gossip e vanta ancora dei punti oscuri, che probabilmente verranno approfonditi e chiariti durante il reality show Mediaset.

Non è affatto raro che il programma porti alla formazione di nuove coppie. Sotto questo aspetto Pamela Prati si dice ben pronta. Vorrebbe trovare il grande amore della sua vita. Ha spiegato di non avere alcuna idea di chi siano gli altri concorrenti. Del resto Alfonso Signorini sta provando a stuzzicare il suo pubblico. La maggior parte dei partecipanti sarà infatti svelata durante la prima puntata: “Sarebbe bello vedere una storia d’amore tra adulti, che hanno maggior vissuto e sono più consapevoli. Dovrebbe però valerne la pena. Se dovessi trovare l’amore, farei di certo un bel regalo ad Alfonso. Deve avere una bella testa, che è la cosa più importante, ma anche occhi profondi e sinceri. Voglio un uomo con la U maiuscola, visto che si stanno estinguendo. Nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. Sono ormai 4-5 anni che non provo l’emozione di innamorarmi”.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: la verità

Pamela Prati vorrebbe tanto riuscire a lasciarsi alle spalle, una volta per tutte, l’incubo Mark Caltagirone. Tante bugie dette, non solo da lei, al fine di creare un triste teatrino infine svelato. A luglio scorso è tornata a parlare al Corriere della Sera, sottolineando come sia stata costretta a mentire, ma soprattutto come si tratti di una vittima: “Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Se ne stanno occupando gli avvocati”.

Ha scritto un’autobiografia, nella quale spiega anche questo punto oscuro della sua carriera televisiva. Ha raccontato in TV d’aver incontrato Mark Caltagirone, anche se questi non esisteva. Nel libro spiega d’essere stata spinta a farlo. Sembra quasi mi debba giustificare. Il pallavolista Roberto Cazzaniga ha subito una truffa simile e per lui solo solidarietà, sacrosanta. Tutti pensano ci abbia guadagnato ma da allora non ho più lavorato”.