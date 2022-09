Love in the Villa Innamorarsi a Verona trama e come finisce

Love in the Villa è una commedia romantica Netflix ambientata in Italia, precisamente a Verona. Ecco la trama e, se siete curiosi, il finale.

Netflix continua a sfruttare il panorama italiano per ambientare alcune commedie romantiche, sia che si tratti di produzioni nostrane che americane. Il fascino del Belpaese è innegabile e per Love in the Villa è stata scelta Verona. I due protagonisti sono Charlie e Julie, rispettivamente interpretati da Tom Hopper e Kat Graham. Un nuovo ruolo su Netflix per l’attore, che si è fatto apprezzare dal pubblico della piattaforma per The Umbrella Academy.

Ecco le trama di Love in the Villa: Julia è una giovane insegnante, impegnata in una lunga relazione con Brandon. I due sono pronti per una vacanza da sogno in Italia ma le cose vanno in maniera del tutto differente rispetto a quanto preventivato. Lui la lascia e lei decide di partire da sola. Affronta un volo difficile e si ritrova in una pazza corsa in taxi, per poi ritrovarsi ad ammirare la casa affittata. Peccato, però, che il proprietario abbia accettato anche l’arrivo di un altro cliente, Charlie.

I due sono costretti a convivere e il rapporto tra loro non sembra dei migliori. Iniziano così a escogitare numerosi piani per spingere l’altro/a ad andare via. Un sentimento d’odio che è però destinato a mutare in qualcos’altro.

Love in the Villa come finisce

Le cose sono cambiate tra Julie e Charlie, ma quando questi sta per baciarla si interrompe di colpo. Tornati alla villa, il motivo viene svelato. Lì c’è Cassie, ex fidanzata di lui con la quale era in pausa da due settimane (qualcosa di non insolito per loro). Julie è sconvolta e va via. Il giovane prova a inseguirla ma lei non vuole saperne e gli dice addio.

Il giorno dopo lei viene sorpresa dal suo ex, Brandon, che si scusa con lei per tutto il dolore che le ha provocato. I due sembrano tornare insieme ma lei non è del tutto convinta, essendo ancora ferita e pensando a Charlie. Le due coppie si ritrovano allo stesso tavolo al ristorante, per uno scherzo del destino. La serata si conclude con Charlie che rompe con Cassie, una volta rimasti soli, mentre Brandon fa la proposta a Julie. Il suo coinquilino vede tutto e, disperato, si allontana. Manca però di vedere la scena in cui lei restituisce l’anello e rifiuta la proposta. Il giorno dopo, per assurdo, Cassie e Brandon iniziano a rendersi conto che vi è una connessione tra loro, uniti dall’essere stati entrambi mollati.

Nel finale vediamo Julie tornare alla villa e sentire Charlie recitare Romeo e Giulietta. I due si ritrovano e spiegano d’essere single. Finalmente possono baciarsi e lasciarsi andare a questo profondo e inaspettato sentimento, che li ha travolti.