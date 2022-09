Quando inizia il Collegio 7: data d’uscita su Rai 2

Il Collegio 7 quando inizia? La domanda che si pongono tutti i fan del programma, che lo seguono in TV o sul web, per i contenuti o le folli reaction sul web.

Il Collegio 7 sta per tornare in onda su Rai 2 ma quando esce la nuova stagione del divertente programma? Cosa c’è da aspettarsi dalle puntate che andranno in onda? Di seguito trovate le risposte a queste e altre domande. Tutto ciò che volete sapere sul reality che da anni ha conquistato il palinsesto Rai, con non poco stupore.

Il Collegio 7 data d’uscita

Ricordate in che periodo era ambientata la sesta stagione del programma? I giovanissimi protagonisti si erano calati nella realtà degli anni ’70, precisamente in istituto del 1977. Il tutto si è concluso a dicembre 2021 ed è già tempo di una nuova avventura. Per il Collegio 7 si è deciso di andare ancora più indietro nel tempo. Il reality è un grande successo tra il pubblico di giovanissimi ma, a sorpresa, anche tra i millennial, che si divertono a commentare online, ironicamente, ogni singola puntata.

Sappiamo che lo show, prodotto da Rai e Banijay Italia, è basato sul format internazionale Le Pensionnat – That’ll teach’em. Il piccolo più alto, ad oggi, è stato raggiunto dalla quinta stagione. Nulla esclude, però, che la nuova, in arrivo a breve, possa fare ancora meglio. Il gradimento dei fan continua a essere stabile, il che potrebbe garantire anche un’ottava edizione nel 2023. Chi può dirlo. Viene però da chiedersi quanto ancora indietro si intenda andare. È possibile pensare a un’edizione in costume, ambientata magari a inizio Novecento o addirittura sul finire dell’Ottocento?

È facile pensare come una scelta del genere possa risultare eccessiva. Si ha necessità di un certo contatto con la nostra realtà e andare così in là nel tempo potrebbe aumentare l’effetto caricaturale del prodotto. Tornando però alla domanda iniziale, quando esce Il Collegio 7? Dovrete pazientare fino al 27 settembre. Il docu-reality proseguirà fino al 15 novembre, per un totale di 8 serate. La messa in onda è prevista su Rai 2 dalle ore 21.30. L’ambientazione? Stavolta si è optato per il 1958. Si tratta di un periodo storico molto importante, di netta trasformazione. È l’anno del boom economico e per l’Italia è stato di fatto un passaggio epocale.

Nel corso delle stagioni si sono alternate differenti voci narranti, da Giancarlo Magalli a Simona Ventura, fino a Eric Alexander. Fa ora il suo ingresso Nino Frassica. Le riprese sono state effettuate ancora una volta presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, che ospita lo show dalla quinta edizione. Come sempre, tutte le puntate saranno a disposizione online su RaiPlay.