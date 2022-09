Una figlia da salvare trama e come finisce

Una figlia da salvare è un thriller adrenalinico, proposto negli USA da Lifetime. Un tipo di pellicole amato anche in Italia, proposto soprattutto da TV8.

Come spesso accade con i film Lifetime, anche in questo caso Una figlia da salvare fa appello ai più terrificanti incubi che coltiviamo nell’ambito del nostro privato. Nello specifico si parla di genitori impegnati nella difesa dei propri figli. Scopriamo qual è il pericolo che incombe sulla figlia neonata di Hallie, la cui vita è in salita fin da subito. Il titolo originale della pellicola è Stolen in her sleep, diretto da John Murlowski, con Morgan Bradley e Alicia Leigh Willis.

Ecco la trama di Una figlia da salvare: Hallie ha partorito da poco una tenera bambina, nata però con un problema al cuore. Ha dovuto subire un trapianto cardiaco, che ha messo in grave pericolo la sua vita. Era però l’unico modo per poterla salvare e garantirle un futuro. Tutte le attenzioni dei genitori sono per lei, ancor più di quanto farebbe qualsiasi altro genitore. Il rischio che da un momento all’altro possa avere un malore è maledettamente concreto. Per questo motivo Hallie è ben felice di stringere un nuovo rapporto d’amicizia con Megan. Ha qualcuno con cui parlare e confidarsi, alleggerendo la tensione che aleggia. Non sospetta, però, che in realtà la donna sia molto pericolosa e abbia in mente un diabolico piano.

Una figlia da salvare come finisce

Hallie si ritrova a fronteggiare una serie di minacce che hanno dell’incredibile. Si sente posta nel mirino di qualcuno, pronto a ucciderla e rapire sua figlia. Col tempo svela i propri sospetti all’amica Megan che, dopo essersi accertata ancora una volta dell’assenza di pericoli, convince Hallie a ricoverarsi volontariamente in una clinica, così da ricevere aiuto psichiatrico.

Lungo la strada, però, si fermano a casa di Megan. Hallie resta fuori ma poi sente i rumori di una dura lite. Corre nell’abitazione e trova telecamere di sorveglianza e tutto l’occorrente per una nursery. Vede inoltre l’uomo che l’ha seguita per tutto questo tempo riverso sul pavimento, privo di sensi. Megan prova a spiegare ma poi l’uomo ritorna in sé e spiega a Hallie che è il marito della sua amica. Sono loro i donatori del cuore che batte nel petto di sua figlia Ava.

Da ciò nasce un duro scontro fisico tra le due donne, nonostante Hallie fosse pronta a ragionare con l’ormai ex amica. Quest’ultima è disperata e quasi la strangola a morte. Suo marito riesce a fermarla e le ribadisce la dura verità: la loro bambina è morta.