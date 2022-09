Venezia 79, Harry Styles ha sputato su Chris Pine alla prima del film di Olivia Wilde? VIDEO

Harry Styles contro Chris Pine a Venezia 79? Secondo una teoria che circola su Twitter, il cantante e attore britannico avrebbe sputato addosso al collega.

Don’t Woory Darling è uno dei film più attesi di questa 79° edizione del Festival del Cinema di Venezia, sia per i temi che tratta e la bravura della sua regista Olivia Wilde, sia per il cast molto interessante, che vede assieme, oltre alla stessa Wilde, Florence Pugh, Chris Pine e Harry Styles.

E proprio tra questi ultimi due interpreti sarebbe scoppiato un piccolo caso, con ricostruzioni e teorie che stanno impazzando su Twitter: secondo diversi fan, in un video si vedrebbe Harry Styles sputare addosso a Chris Pine proprio durante il loro arrivo in sala a Venezia. Ma cosa sta succedendo? E cosa c’è di vero in questa storia?

Harry Styles sputa su Chris Pine a Venezia 79? Cosa è successo

Il mondo del cinema è pieno di strani retroscena e dicerie, e ben da prima dei social network pochi indizi e voci davano adito a supposizioni e storie delle più disparate e incredibili. Ma in questi giorni i fan su Twitter stanno discutendo molto di una profonda inimicizia tra Chris Pine e Harry Styles, che secondo alcuni sarebbe “provata” da alcuni video di intrviste in cui Pine sembra infastidito dall’ascoltare Styles.

Ecco la storia così come viene riportata dai fan online: nel cast principale di Don’t Worry Darling si sarebbe creata una frattura, da un lato Florence Pugh e Chris Pine, dall’altra Harry Styles e Olivia Wilde. Questi ultimi due avrebbero una relazione da circa un anno, e Pugh non si sarebbe trovata a suo agio con loro sul set: come si fa a dire una cosa simile? Semplice:l’attrice americana non ha praticamente fatto promozione al film sui suoi social e non prende parte alle interviste (ufficialmente perché è impegnata a girare Dune: Parte 2). Per contro, Chris Pine ha fatto diversi pubblici complimenti a Florence Pugh per il suo lavoro sul set, e questo è bastato a suggerire ai fan su Twitter che l’attore di Star Trek si sarebbe schierato dalla sua parte.

È quello che negli Stati Uniti è divenuto noto come il Don’t Worry Darling Drama. Speculazioni che vanno avanti ormai da settimane, rinvigoritesi quando a fine agosto è uscito un video di un dialogo tra Olivia Wilde e Shia LaBeouf (che originariamente avrebbe dovuto interpretare il ruolo poi andata a Harry Styles) in cui la regista chiede al primo di non abbandonare il set e lo invita a riappacificarsi con Florence Pugh. Cos’è successo tra i due? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che successivamente Wilde ha dichiarato di aver dovuto licenziare LaBeouf e che quest’ultimo ha negato che sia successo, e quel video sembra dimostrare proprio che la regista avesse provato a convincerlo a non andarsene.

Che la produzione di Don’t Worry Darling sia stata problematica è risaputo, e che possano esserci stati dei dissapori tra membri del cast è possibile. Olivia Wilde ha tagliato corto, dicendo proprio in conferenza stampa a Venezia che “Il web si basa su questi gossip, non voglio aggiungere altro”; le ha fatto eco proprio Harry Styles, dicendo che “Il fatto che ci siano molti aspetti negativi dei social è sotto gli occhi di tutti”. Qual che sia la verità, il fatto che questa frattura sia stata così grave da spingere addirittura Harry Styles a sputare addosso al collega Chris Pine davanti a decine di persone e alle telecamere di tutto il mondo sembra francamente assurdo. Ma giudicate pure voi dal video che trovate in fondo all’articolo.

Harry Styles e Olivia Wilde fidanzata, rumors

Al centro della vicenda c’è anche la possibile, ma mai confermata, storia d’amore tra Harry Styles e Olivia Wilde. Le cronache del gossip ricamano da tempo attorno ai due. Il cantante britannico, 28 anni, è spesso discusso per le sue relazioni (molto nota quella del 2012 con Taylor Swift) ma dal 2018 sarebbe single, dopo la fine del suo rapporto con la modella Camille Rowe, musa del suo album del 2019 Fine Line. Non sarebbe però insolito una relazione con l’attrice e regista Olivia Wilde, 38 anni e dal novembre 2020 separatasi dal collega Jason Sudeikis, dal quale ha avuto due figli: Harry Styles, infatti, già all’età di 17 anni fece scalpore per la sua relazione con la presentatrice tv Caroline Flack, di 14 anni più grande di lui!

I rumors sostengono comunque che Harry Styles e Olivia Wilde abbiano una relazione fin da gennaio 2021, iniziata proprio sul set di Don’t Worry Darling. Nulla di confermato, specialmente dai due, ma da tempo impazza online la notizia di una love story.