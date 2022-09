Giovanni Vernia moglie chi è Marika Sacco

Giovanni Vernia è sposato, ma chi è sua moglie? Scopriamo qualcosa di più su Marika Sacco, la consorte del celebre comico reso famoso da Zelig.

Giovanni Vernia è un comico italiano abbastanza popolare, reso famoso dal personaggio Jonny Groove, lanciato in tv a Zelig e poi divenuto protagonista del film del 2012 Ti stimo fratello, e più di recente noto per aver condotto PrimaFestival nel 2021, in preparazione dell’edizione di quell’anno del Festival di Sanremo.

Sebbene non si parli spesso della sua vita privata, il comico genovese classe 1973 (per cui oggi 49enne) è sposato da diversi anni e padre di due figli, Matilda e Giulio Louis. Sua moglie è Marika Sacco, che però non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se la sua presenza è sempre stata molto importante nella carriera del marito. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Marika Sacco, la moglie di Giovanni Vernia

Ci sono pochissime informazioni su Marika Sacco, la moglie del comico Giovanni Vernia, se non quelle che lui stesso ha riferito nel corso degli anni in diverse interviste. I due si sono conosciuti prima che l’attore facesse successo nel mondo dello spettacolo: ai tempi, entambi lavoravano per le Poste Italiane, e così si sono incontrati. Racconta Vernia: “Stavo insegnando un software ai dipendenti e l’ho conosciuta alle Poste, all’Eur. Mi piacque, cercai la sua email e cominciai a scriverle, e così iniziamo a frequentarci”.

Parlando a Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Giovanni Vernia ha spiegato che all’epoca era stato mandato da Genova a lavorare per un anno alle Poste Italiane a Roma. Tra i due fu amore a prima vista, dato che poi lui venne trasferito a Siena, ma i due continuarono a frequentarsi, fino al matrimonio. “Decisi di sposarla dopo il primo anno di tv” ha aggiunto.

“Il nostro è stato un legame importante, un grande amore che ha mi ha dato l’energia necessaria per rincorrere e raggiungere una vita da sogno” ha spiegato il comico una volta. Infatti, è proprio grazie a sua moglie Marika Sacco che Giovanni Vernia ha intrapreso la carriera televisiva a tempo pieno, abbandonando il suo vecchio lavoro. “Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana, e percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per due anni, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci“.

Da allora, la coppia ha avuto due figli, Matilda e Giulio Louis. L’attore comico ha spiegato l’origine di questi nomi e come lui e sua moglie li hanno scelti: la decisione di chiamare la figlia Matilda è perché “La discoteca dove andavamo si chiamava così, ci andavamo ogni giovedì sera. Giulio Louis doveva chiamarsi Giulio, ma un mese prima della sua nascita venne a mancare mio padre. Volevo chiamarlo come lui, quindi siccome giulio luigi non era bello, scegliemmo giulio Louis perché a mio padre piaceva la Francia e la sua eleganza”.