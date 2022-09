Imma Tataranni 2 quando in onda la seconda parte: rinviata

Quando esce Imma Tataranni 2? La seconda parte della fiction con protagonista Vanessa Scalera sta per tornare dopo l’inatteso rinvio.

C’è la data d’uscita per la seconda parte della fiction nata dalla penna di Mariolina Venezia. Casi da risolvere, come al solito, e questioni sentimentali in sospeso. Un mix esplosivo per i nuovi episodi di Imma Tataranni 2, in uscita a stretto giro. I fan erano rimasti amaramente sorpresi a novembre 2021, quando la fiction era stata di fatto sospesa. Gli episodi mancanti erano stati rinviati dalla Rai, costringendo gli appassionati ad attendere il 2022. Un duro colpo ma finalmente è quasi tempo di tornare davanti alla TV e godere delle nuove avventure della coraggiosa protagonista.

Imma Tataranni 2 quando esce

Sono in tanti a chiedersi quale sia la data d’uscita di Imma Tataranni 2. Il rinvio deciso sul finire del 2021 ha colto alla sprovvista molti fan della fiction, che sta però per tornare in onda su Rai 1. Quattro nuove puntate incentrate sulle vicende lavorative e sentimentali del sostituto procuratore. Se da una parte sarà alle prese con Saverio Romaniello, collaboratore della cosca dei Mazzocca, dall’altra avrà non pochi equivoci amorosi da sbrogliare tra suo marito Pietro e Calogiuri. Ecco quando andranno in onda le quattro nuove puntate:

22 settembre 2022

29 settembre 2022

6 ottobre 2022

13 ottobre 2022

Parlando della trama di Imma Tataranni 2, nei nuovi episodi ripartiremo dal triangolo Imma-Pietro-Calogiuri, con le bugie dette e gli equivoci nati. Suo marito sospetta atteggiamenti intimi di sua moglie con Ippazio. La realtà è che la donna si trovava nell’appartamento di lui per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno.

Questi ha infatti scelto di collaborare con la giustizia. Fornisce prove per incastrare Saverio Romaniello, che ha contatti con la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca. L’uomo farà di tutto per fermare le indagini, con Imma chiamata a dividersi tra le due sfere della sua vita.

Imma Tataranni 2 come finisce

Imma Tataranni 2 è stata interrotta al quarto episodio, dal titolo Un mondo migliore di questo. Ecco come finisce e da dove, dunque, ripartiranno le ultime quattro puntate da settembre 2022. Continuano le indagini sull’attentato al locale di Pietro, ma Vitali decide che la famiglia di Imma debba essere messa sotto protezione. Lei mette i responsabili dell’incendio in stato di fermo, mentre Pietro, ormai disilluso, chiede di bloccare la sua domanda di aspettativa. L’uomo non se la sente di denunciarli e così la D’Antonio deve rilasciarli.

Samuel teme che gli sforzi fatti da lui e don Mariano per la lotta contro Saverio Romaniello e i suoi siano resi inutili. DEcide di seguire Giulio Bruno, registrandolo da lontano col cellulare, riprendendo la conversazione tra lui e il boss Mazzocca. Alcune vedette si acorgono di lui e così deve scappare. Bruno viene arrestato proprio grazie alla registrazione. Dalle analisi del labiale si aggrava la posizione di Romaniello. Samuel intanto viene posto in protezione testimoni.

Bruno, in carcere, riceve delle minacce velate da Romaniello. Decide così di collaborare con la giustizia, chiedendo di parlare proprio con Imma Tataranni. Pietro esce per fare la spesa e vede la moglie andare in macchina con Calogiuri, dopo avergli detto di dover restare in Procura. Li segue e li vede entrare nella casa di lui, fraintendendo la situazione. Poco dopo, infatti, i due vengono raggiunti da alcuni agenti che scortano un incappucciato Bruno.