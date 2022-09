Love in the Villa dove è stato girato: le location a Verona

Love in the Villa è il nuovo successo di Netflix, e in Italia sta andando bene anche per la sua ambientazione: ecco le location di Verona dove è stato girato.

Un po’ a sorpresa, in testa ai film più visti su Netflix in Italia si trova in questo momento Love in the Villa, una piccola commedia romantica americana scritta e diretta da Mark Steven Johnson (Daredevil, Ghost Rider) con protagonisti Kat Graham (The Vampire Diaries) e Tom Hopper (The Umbrella Academy).

Un successo inaspettato, e dovuto in parte anche alla suggestiva ambientazione della pellicola, ideale quando si parla di storie d’amore: il film è infatti girato a Verona, la città di Romeo e Giulietta! Ma esattamente in quali location è stato filmato Love in the Villa? Per scoprirlo, continuate a leggere.

Love in the Villa: le location a Verona

Non a caso, per la distribuzione in Italia del film Netflix ha scelto di aggiungerci un sottotitolo ad hoc, “Innamorarsi a Verona”, che non lascia spazio a dubbi. “Sicuramente contribuirà a dare un’immagine ancora più forte di Verona, e delle sue eccellenze, nel mondo” ha scritto sul suo profilo Facebook l’ex-sindaco Federico Sboarina, che nel 2021 aveva dato il via libera alle riprese nella città scaligera.

Gli shoot del film di Johnson sono avvenuti a Verona tra settembre e novembre scorsi, e la location principale è quella dell’appartamento di Airbnb in cui i due protagonisti si conoscono: l’ambientazione è stata ricreata in un luogo affascinante e dal valore altamente simbolico, ovvero la cosiddetta Casa di Giulietta, in via Cappello 23. La leggenda vuole che qui sia stata immaginata la vicenda di Romeo e Giulietta narrata da William Shakespeare, anche se in realtà non ci sono fonti che lo confermano: il nome con cui oggi è noto l’edificio si deve al fatto che, in epoca medievale, era la residenza della famiglia Cappelletti, a cui lo scrittore inglese si sarebbe ispirato per i suoi Capuleti, cioè la famiglia di Giulietta.

Ma Love in the Villa ha catturato diversi bellissimi scorci del centro storico di Verona, che elencarli tutti sarebbe impossibile. I più importanti riguardano luoghi caratteristici come Palazzo Barbieri, Piazzetta Sant’Eufemia, Piazza delle Erbe e il celebre Ponte Pietra, un ponte ad arco di epoca romana che passa sopra il fiume Adige. Alcune riprese hanno coinvolto anche location sul vicino Lago di Garda, al confine con la Lombardia.

Nonostante questo, alcuni cittadini veronesi non sono rimasti del tutto soddisfatti di come viene raffigurata la loro città nel film Love in the Villa: come riportato dal quotidiano locale L’Arena, la pellicola si prenderebbe molte libertà, mescolando diversi tratti culturali di altre zone d’Italia, come ad esempio i cannoli siciliani, la pizza, la musica napoletana e altri stereotipi assortiti.