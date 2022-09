Cobra Kai 5 uscita: come finisce la quarta stagione

Dov’eravamo rimasti con l’ultima puntata su Netflix? Come finisce Cobra Kai 4 e quando esce la quinta stagione? Continuate a leggere per sapere tutto.

La rapidità con la quale Cobra Kai ha addentato il mercato delle serie TV è sorprendente. Una stagione dopo l’altra, senza sosta, con la possibilità di creare anche degli spin-off tra non molto. Lo show, che di fatto nasce da una battuta di Barney Stinson (Neil Patrick Harris) in How I Met Your Mother, ha riportato sullo schermo i protagonisti del franchise di Karate Kid, mostrando un lato nuovo e inatteso di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Cobra Kai 5 è ormai arrivato, per uno show che è riuscito a confezionare cinque stagioni dal 2018 a oggi, senza alcun timore nei confronti del Covid. Sono andati avanti con la produzione come un treno. Tanti gli eventi, i cambi di schieramento e non solo, il che può generare confusione. Proviamo a rispolverare la memoria ed ecco come finisce Cobra Kai 4.

Cobra Kai 4 finale

L’ultima puntata di Cobra Kai 4, dal titolo originale The Rise, proposto in italiano come L’ascesa, si apre con Raymond in un letto d’ospedale. È stato conciato male ma si risveglierà e farà il nome di chi lo ha aggredito. Si tratta del sensei Terry Silver. Il suo è però un piano ben congeniato. Decide infatti di manipolare l’uomo, desideroso di far parte del Cobra Kai, così da fargli dichiarare d’essere stato aggredito da John Kreese, che viene così arrestato.

Impadronirsi del dojo non è però l’ultimo tassello dei puzzle. Silver intende anche vendicarsi di Johnny Lawrence. È proprio lui ad aver diviso i lui, con Kreese fin troppo legato all’ex allievo. È pronto a prendere possesso dell’intera valle, coinvolgendo anche vecchie conoscenze. Guardando al torneo, ovvero l’All Valley Tournament, nella sfida maschile si scontrano Hawk e Robby. Quest’ultimo ricorda come il giovane Kenny sia cambiato, plasmato dalla filosofia del nessuna pietà del Cobra Kai. Vuole essere un esempio per lui e così Hawk si aggiudica la vittoria. Mette inoltre fine all’odio con suo padre Johnny: “Sono stanco di incolparti, papà”.

Nella sfida femminile, in finale, vediamo Tory e Sam. Quest’ultima è in bilico tra due stili ma non dovrà più scegliere. Daniel e Johnny si alleano ancora una volta ed entrambi sono nel suo angolo, così da darle consigli dal Miyagi-Do e dell’Eagle Fang, a seconda dei casi. Il successo però va comunque a Tory, con il Cobra Kai che ai punti si aggiudica il torneo. Silver trionfa e annuncia alla platea che saranno aperti numerosi dojo in tutta la valle. Tory scopre infine che Terry ha corrotto l’arbitro per assicurarsi la vittoria.

Miguel ha dovuto abbandonare il torneo per un forte dolore muscolare. Le conseguenze del suo grave incidente. Lascia la scuola e scappa via. Scrive alla madre che andrà alla ricerca di suo padre a Mexico City. Johnny promette a Carmen di riportarlo a casa sano e salvo. Il giovane ignora che suo padre non ha idea d’avere un figlio. La quarta stagione si conclude con una nuova e sorprendente alleanza. Dinanzi alla tomba del maestro Miyagi, Daniel è affiancato dall’ex rivale Chozen, pronto a combattere con lui.

Cobra Kai 5 quando esce

Cobra Kai 5 esce su Netflix in esclusiva alle ore 9.00 di venerdì 9 settembre. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. La quarta stagione di Cobra Kai ha ruotato intorno a una scommessa tra Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, Terry Silver e John Kreese. Chi avrebbe perso il torneo sarebbe andato via, chiudendo il proprio dojo. La vittoria è andata al Cobra Kai ma sappiamo che Silver ha corrotto l’arbitro. Tory ha scoperto tutto e potrebbe parlare, riaccendendo così la sfida tra le due fazioni nella quinta stagione della serie. I personaggi dovranno fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni. Kreese è stato incastrato ed è in carcere, avendo mostrato il proprio “lato debole” a Silver. Johnny è in cerca di Miguel, scappato a Mexico City per trovare un padre che non sa che lui esiste. Daniel si è alleato con Chozen, suo ex rivale e Silver progetta l’apertura di numerosi dojo nella valle.

Ci sarà di sicuro spazio anche per questioni sentimentali. Samantha sembravano essersi riconciliati. Un bacio durante il torneo poteva aprire le porte a un ritorno del sereno tra loro. Lui è però scappato via, sentendosi tradito da Johnny, che vede sempre più vicino a Robby, e desideroso di scoprire quella parte mancante di sé. Lei lo aspetterà o andrà avanti con la sua vita amorosa? Non resta che attendere.