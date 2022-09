Eleonora Daniele aggressione in diretta: paura a Storie Italiane

Eleonora Daniele racconta gli attimi di paura vissuti durante la conduzione del programma di Rai1 Storie italiane: ecco cos’è successo.

Sta per tornare Storie italiane, il programma d’informazione di Rai1 dedicato a vere storie di vita quotidiana che avvengono nel nostro Paese: nato nel 2013 come Storie vere, lo show sarà condotto anche per questa edizione da Eleonora Daniele, 46enne presentatrice padovana con un passato da attrice televisiva, ormai vero e proprio volto di riferimento per gli spettatori e le spettatrici della rete ammiraglia Rai.

Per questo motivo, la donna è stata recentemente intervistata da Di Più Tv in merito al suo ritorno sugli schermi con la nuova stagione del programma di Rai1, e ha avuto l’occasione per raccontare un episodio controverso e preoccupante avvenuto in passato durante la trasmissione, che l’aveva fatta sinceramente preoccupare.

Eleonora Daniele racconta l’aggressione a Storie italiane

Tra tante belle esperienze nella lavorazione di Storie italiane, Eleonora Daniele ha anche voluto rendere pubblico un evento traumatico in cui è rimasta coinvolta negli anni scorsi. È capitato infatti che tempo fa una sua inviata fosse stata mandata in un quartiere periferico di Roma per indagare su un omicidio avvenuto in zona, e durante il lavoro lei e il suo cameraman erano stati aggrediti.

“Se penso ai momenti difficili – ha rivelato la conduttrice Rai – mi viene in mente quell’episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d’ora e ho avuto paura per la loro incolumità“. Il racconto fatto da Eleonora Daniele a Di Più Tv è molto breve e con pochi dettagli, e non indugia troppo sull’accaduto, limitandosi poi a concludere che “per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori”.

Non è chiaro, quindi, a quale episodio nello specifico sia nè se sia avvenuto durante una diretta di Storie italiane o fuori onda. Non si tratta però della prima volta che qualcosa del genere capita a un’inviata del programma di Rai1: nel novembre 2021 la giornalista Carla Lombardi e il suo cameraman vennero aggrediti a Pozzuoli da alcune persone, mentre stavano raccontando la storia dell’occupazione di un’abitazione da parte di una donna in stato di gravidanza e del suo nucleo familiare.

La signora in questione aveva protestato contro la troupe e chiamato altre persone, intervenute contro i giornalisti: “Ci hanno dato spintoni, botte e gomitate. Il signor Raffaele ha ricevuto anche una minaccia di morte. Cosa gli è stato detto? ‘La prossima volta che ti farai vedere qua, non ci sarai più’” aveva riportato Lombardi a Eleonora Daniele, subito dopo l’aggressione.