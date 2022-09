Emigratis 2022 quando inizia: va in onda su Canale 5

Quando inizia Emigratis 2022? Quanto tempo i fan devono attendere il ritorno in televisione di Pio e Amedeo? Ecco cosa sapere su data e novità.

Ci si appresta a vivere una nuova folle e scorretta stagione di Emigratis con Pio e Amedeo. La data d’uscita è stata annunciata e non manca molto. Ancora un po’ di pazienza per la prima puntata, che promette di regalare sorprese, meme e grandi risate. Sappiamo già quali saranno alcune novità di questa edizione del fortunato format, così come gli ospiti principali VIP che vi prenderanno parte e staranno al gioco, lasciandosi sfruttare e prendere un po’ in giro dal duo.

Emigratis 2022 quando inizia

Pio e Amedeo, i comici più amati d’Italia, torneranno a cimentarsi nel loro giro del mondo a scrocco. Pronti a mostrarsi nuovamente su Canale 5 con Emigratis 2022. Si potrebbe definire una sorpresa questa stagione, dal momento che quella del 2018 sembrava aver archiviato per sempre il formato. Da allora sono trascorsi quattro anni e nulla è stato annunciato. In questo lasso di tempo i due sono stati molto impegnati e il pubblico pensava volessero cambiare pagina e guardare oltre. E invece eccoli tornare, senza alcuna paura di vedere i propri nomi impressi a fuoco nel mondo televisivo unicamente per quei due personaggi irriverenti interpretati così a lungo.

Qualcosa però è cambiato. I nomi di Pio e Amedeo spariscono dal programma. In che modo lo spiegano proprio loro. È bene chiarire come i due visti in schermo non rispecchiano il reale animo dei comici. Quando si va in scena si interpreta un personaggio. È qualcosa che Checco Zalone è riuscito a spiegare molto bene, sottolineando quanto abbia studiato per poter interpretare una macchietta come quella vista a Zelig e al cinema.

Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, hanno detto la loro: “Interpreteremo due personaggi gretti e ignoranti, Bufalone ed Emigratis. Due che ci provano sempre e sono decisamente sfigati ma, alla fine, sempre dei personaggi”. Ma chi sono i VIP presi di mira in questa stagione 2022? Non conosciamo tutti i nomi ma tra quelli annunciati spicca il cantante Mahmood. Spazio poi per il portiere dell’Italia e del PSG Gigio Donnarumma. Per incontrarlo i due andranno proprio a Parigi: “Una stagione pensata come una storia unica, che inizia dalla prima puntata. Si parte dal prezzo eccessivo di una bolletta, il che ci porterà a Dubai”.

Confermano poi d’aver pensato seriamente di smettere con Emigratis. Tutto è però cambiato a causa del Covid. La pausa forzata ha fatto tornare in loro la voglia di viaggiare. I fan dovranno accettare il fatto che questa potrebbe essere l’ultima avventura, anche se gli ascolti possono fare miracoli. Nel frattempo non resta che attendere il 28 settembre 2022.