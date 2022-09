Lady Diana come è morta: verità nell’opera che sconvolge l’Inghilterra

Lady Diana e Dodi Al Fayed sono morti il 31 agosto 1997. Sulla teoria del complotto spunta un musical che fa tremare la Corona

Nel 25esimo anniversario della morte di Lady Diana, un’opera teatrale racconta le settimane precedenti l’incidente stradale della Principessa e di Dodi Al Fayed. Parlando della prima al Beaumaris Festival di Anglesey, la compositrice Lisa Logan ha detto che lo spettacolo è rispettoso e celebra la compassione di Lady Diana. “Cercavo una storia molto conosciuta, una donna molto forte e qualcosa che potesse raggiungere un pubblico più vasto”, ha dichiarato Lisa. “Abbiamo cercato di essere incredibilmente rispettosi di tutti i membri della famiglia reale che vengono citati. Credo di essere una realista”. Il librettista dell’opera da camera David Peimer ha dichiarato di aver puntato a qualcosa di più riflessivo che drammatico. “Non volevo assolutamente che fosse una soap o che ci fosse sempre una grande tensione drammatica”, ha detto. “Volevo entrare un po’ di più nella vita interiore e sperare che reggesse”. Il 31 agosto 1997, la principessa Diana, Dodi e il loro autista Henri Paul rimasero uccisi in un incidente nel tunnel Pont de l’Alma della città, dopo aver lasciato l’Hotel Ritz. I suoi figli, il Principe William e il Principe Harry, avevano rispettivamente solo 15 e 12 anni quando la loro madre fu uccisa.

Al momento della morte, la Principessa Diana, 36 anni, aveva divorziato dal Principe Carlo da un anno, dopo quattro anni di separazione. Durante l’inchiesta sulla principessa, il cardiochirurgo Hasnat Khan ha fornito un resoconto dettagliato della loro relazione durata due anni e ha detto che lei l’aveva interrotta poche settimane prima di morire dopo una vacanza con la famiglia Al Fayed. L’opera riprende alcune settimane prima della sua morte ed è raccontata dal punto di vista di due personaggi del tutto fittizi, una coppia di imbranati piccoli truffatori che decidono di prendere di mira una mostra itinerante di gioielli e altri cimeli di Diana. David ha spiegato che l’opera vede anche la principessa, cristiana, farsi guidare da un prete fittizio sulla sua relazione con Dodi, musulmano, anche se si ritiene che in quel periodo abbia parlato della relazione con un vero prete di Kensington. “Ci siamo concentrati sulla loro storia d’amore, ma anche sul matrimonio interrazziale”, ha detto Lisa. Nel 2008, durante l’inchiesta sulla morte di Diana e Dodi, il portavoce di Mohamed Al Fayed, Michael Cole, disse che la coppia era stata fidanzata. “Stiamo guardando indietro agli anni ’90: oggi sarebbe abbastanza grande se nella famiglia reale si sposassero persone di due religioni diverse, ma allora era una cosa enorme”, ha detto Lisa. Alcuni potrebbero ritenere che un’altra ricostruzione teatrale della vita della principessa sia una mossa coraggiosa.

All’inizio di quest’anno una versione filmata di Diana: The Musical di Broadway ha ottenuto cinque premi ai Razzie Awards, una parodia dei premi che premia i peggiori successi cinematografici. Ma Lisa ritiene che la sua opera sia un veicolo più adatto per la storia. “La mia opinione personale come compositrice è che non sia il soggetto migliore per un musical”, ha detto. “Un musical tende a essere un po’ più banale…questa è una tragedia, è più operistica nella sua forma musicale, quindi direi che è più adatta a un’opera che a un musical e di certo non ho paura di averci almeno provato e accolgo le opinioni della gente”. Negli anni la vita della Principessa Diana e la morte in circostanze mai del tutto chiarite si è dimostrata irresistibile per i narratori, con diverse attrici acclamate che si sono cimentate nel ruolo. Naomi Watts ha interpretato il ruolo nel film Diana del 2013, che ha ricevuto un’accoglienza fredda da parte della critica che lo ha definito “atroce e invadente”. I ritratti più recenti hanno ricevuto un’accoglienza molto più calorosa: Will Gompertz della BBC ha descritto Emma Corrin in The Crown di Netflix come “superba in una parte molto più facile da sbagliare”. L’anno scorso Kristen Stewart ha assunto il ruolo nel film Spencer e Mark Kermode sul Guardian l’ha definita “perfetta”.