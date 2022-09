Regina Elisabetta II chi è il successore: Carlo trema spunta la regola

All’età di 96 anni è morta la Regina Elisabetta II. Sarà veramente Carlo il successore della Windsor più longeva della storia?

Mentre il mondo piange la Regina Elisabetta II, morta quest’oggi giovedì 8 settembre 2022, ci si domanda chi è il successore. La Windsor aveva 96 anni e regnava da ben 70 e da tempo si è sempre vociferato di una preferenza di Queen Elizabeth II per il nipote William. Fin dalla notizie delle cattive condizioni di saluti, in tanti si sono infatti chiesti se Carlo sarà davvero il successore o la regnante di Inghilterra può scegliere lei l’erede al trono. La successione dinastica di sangue prevede che a prendere il trono sia proprio lui, Carlo, il figlio di 73 anni che negli ultimi tempi ha sostituito sua madre in numerosi eventi e cerimonie. Il lutto è pesante per la Gran Bretagna che perde una Windsor potente e dalle grandi capacità politiche e umane, per questo l’erede alla Corona è una figura che un’enorme importanza per gli equilibri internazionali.

Ciò che però in tanti ignorano è che una regina (e qualsiasi altro monarca) non può scegliere il suo successore. Nella giornata di ieri, 7 settembre, la Regina Elisabetta II aveva incontrato il nuovo Primo Ministro britannico, il 15esimo del suo regno. In serata era però stata costretta a rinviare il meeting virtuale con il suo Consiglio privato. Gli account ufficiali hanno pubblicato l’annuncio della scomparsa della regina alle 19.30 (ora italiana): “La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte resteranno a Balmoral questa sera e ritorneranno a Londra domani”. Giunti in tempo al suo capezzale i quattro figli, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, così come il nipote William. Chi sarà il successore della Regina Elisabetta II? In passato si sottolineava la volontà della sovrana di cedere il trono all’amato nipote, primogenito del suo primo figlio con Diana. Le cose andranno però diversamente. Negli ultimi anni Carlo ha preso il suo posto in moltissime cerimonie, data la veneranda età della madre.

Chi sarà il successore della Regina Elisabetta II

A determinare chi sarà il successore della Regina Elisabetta II è la nascita. La linea di successione infatti è stabilita come previsto dall’ordine di nascita, per questo fin dalle prime notizie sulle condizioni di salute della regina, ad essere individuato come successore è stato il primogenito il principe Carlo. Successivamente il prossimo per il trono è il figlio maggiore il principe William poi i figli del principe William in ordine di nascita (principe George, principessa Charlotte e principe Louis). Non c’è però da considerare solo la data di nascita. Le regole su chi è il successore la Regina Elisabetta II prevedono che il monarca debba essere idoneo con determinate regole che l’erede deve seguire.

C’è però la possibilità che Carlo, erede designato al trono, possa abdicare in favore del figlio William, così da accontentare il presunto desiderio della mamma morta oggi a 96 anni. La preferenza della Regina Elisabetta II nei confronti del principe William come suo successore era stata discussa da numerosi esperti che avevano pensato che l’eredità nei confronti del primogenito di Carlo fosse naturale considerate le diverse visite a Clarence House con il padre Carlo e la nonna. In quelle circostanze tutti pensavano che William fosse stato preparato a prendere il trono. Con Carlo re d’Inghilterra, William diventerà Duca di Cornovaglia, titolo che ha ricoperto il padre fino alla morte della Regina Elisabetta II.