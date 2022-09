Swatch Regina Elisabetta prezzo alle stelle: il vero costo quale era

Con la morte della Regina Elisabetta II, è caccia ad un gadget uscito nei primi mesi del 2022 per celebrare il Giubileo di Platino della sovrana

Per celebrare il Giubileo di Platino di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, Swatch ha lanciato il 6 febbraio 2022 la linea di orologi “How Majestic”. La Queen è diventata la prima monarca britannica a celebrare un Giubileo di Platino, segnando 70 anni di servizio al popolo del Regno Unito, dei Regni e del Commonwealth. Con sette decenni di servizio straordinario, un amore per gli animali, in particolare per i cavalli e i cani, e una capacità di cambiare al passo con i tempi, la Regina Elisabetta II è stata un’icona della cultura pop e della moda molto amata a livello globale. Il suo amore per i colori vivaci e per la modisteria l’ha resa una delle donne più riconoscibili al mondo. I suoi abiti perfettamente abbinati riflettevano l’occasione del momento. Verde intenso per un giro in macchina in campagna, rosa pallido e pastello per una festa in giardino, giallo brillante per un’occasione gioiosa, colori autunnali per portare i suoi fidati corgis a scorrazzare nel parco, lei si faceva sempre notare.

Swatch ha celebrato questa pietra miliare del Giubileo di Platino con la serie How Majestic, caratterizzata da un tocco delizioso e colorato. Un omaggio edificante alla Regina grazie alla ruota del calendario che cambia ogni giorno il suo abbigliamento per riflettere il suo stile colorato. Alcuni giorni è arancione, poi viola, rosa e verde. La Regina, con il suo cappello, la spilla e la borsa, è raffigurata accanto a uno dei suoi amati corgis, compagno costante e fedele. Per dare un tocco regale, la corona d’oro si trova sopra il logo Swatch e i 70 punti d’oro rappresentano i 70 anni di regno della Regina. Al momento dell’uscita, l’orologio dedicato alla Regina Elisabetta II aveva un costo di 100 euro. Un prezzo accessibile che aveva spinto tanti appassionati ad acquistare il modello che in poco tempo è risultato esaurito.

Con la morte della Regina Elisabetta II avvenuta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, il prezzo dello Swatch a lei dedicato è schizzato alle stelle. Attualmente su Ebay è possibile trovare dei modelli sui 500 euro, ma ci sono già annunci di vendita che vedono il prezioso orologio ad almeno 1000 euro. Una quotazione salita in poche ore dopo la scomparsa della Regina che ha spinto molti a cedere un pezzo davvero unico della collezione Swatch. Lo Swatch dedicato alla Regina Elisabetta ha il suo valore ma è ben diverso dall’orologio indossato dalla proprio dalla Regina per la sua incoronazione all’Abbazia di Westminster il 2 giugno 1953: un minuscolo Jaeger-LeCoultre contenente un meccanismo chiamato Calibro 101 che, nonostante sia stato concepito nel 1929, rimane il più piccolo movimento meccanico dell’orologio mai creato.