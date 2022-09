Benvenuti al Sud dove è stato girato: il vero paese del film di Alessandro Siani

Benvenuti al Sud è un film del 2010 diretto da Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani protagonisti. Ma dov’è stata girata davvero la pellicola?

Grande successo del 2010, al punto di meritarsi poi un sequel, Benvenuti al Sud è una commedia di Luca Miniero (Questa notte è ancora nostra) con Claudio Bisio e Alessandro Siani, ispirata direttamente al film francese del 2008 Giù al Nord, che riflette sugli stereotipi territoriali tra Nord e Sud Italia.

La trama racconta infatti di un direttore delle Poste brianzolo che, per una serie di vicissitudini, viene trasferito in una sede in un piccolo paese del Sud Italia, dovendosi scontrare con tutta una serie di cose che lo mettono a disagio e in difficoltà, fino a che però non riuscirà a integrarsi e ad apprezzare il luogo. Comprensibilmente, una parte decisiva in Benvenuti al Sud la giocano gli scenari e i paesaggi della località meridionale in cui è ambientato il film: ma dove ci troviamo realmente? Continuate a leggere per scoprirlo.

Dov’è stato girato Benvenuti al Sud: la location

Il protagonista interpretato da Claudio Bisio viene trasferito a Castellabate, nel Cilento: un comune di circa 8.000 abitanti nella provincia di Salerno, in Campania. La scelta della location è stata dettata da motivi logistici: Castellabate è un piccolo comune lontano dalle grandi città (Salerno si trova circa 70 km più a nord) e non molto noto, che offre scorci interessanti e particolari, da un lato il mare e dall’altro le colline.

Le riprese di Benvenuti al Sud si sono svolte nel 2009 nell’arco di dieci settimane, coinvolgendo soprattutto il borgo medievale del paese (nelle zone di Palazzo Perrotti, Belvedere di San Costabile, Porta di Mare e via Guglielmo I il Normanno) ma anche le frazioni marine di San Marco e Santa Maria (Torretta, salita di S. Cosimo, via C. De Angelis, porto turistico di San Marco, Marina Piccola di Santa Maria, Porto delle Gatte e mare del Pozzillo).

Altre scene, in realtà, sono state girate fuori dal territorio di Castellabate. Ovviamente stiamo parlando di quelle ambientate a Milano e a Roma, ma non solo: la scena del finto rapimento è ambientata presso la base militare di Persano, nel comune di Serre, sempre in provincia di Salerno; la stazione di Castellabate, che in verità non esiste, è stata ricreata in quella di Capranica-Sutri, nel Lazio.