Mina Settembre 2 quando inizia: slitta la data

C’è confusione in casa Rai per quanto riguarda Mina Settembre 2. Quando inizia la seconda stagione della serie con Serena Rossi?

A cambiare le carte in tavola della programmazione di Rai 1, e non solo, ci hanno pensato le elezioni politiche in programma per il 25 settembre 2022. Un evento che comporta tutta una serie di speciali relativi al primo passo per l’ottenimento di un nuovo governo. Ciò va a incrociare in pieno il progetto per il lancio dell’apprezzata produzione, liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Mina Settembre 2 quando inizia e anticipazioni trama

Fino a poco tempo fa il programma sembrava molto chiaro. Alla domanda su quando inizia Mina Settembre 2 si poteva rispondere in maniera precisa: 25 settembre. Sappiamo ormai da tempo, però, che questo giorno è lo stesso delle elezioni politiche. Sembra davvero improbabile che Rai 1 possa impegnare la programmazione con altro se non speciali relativi a questo snodo politico cruciale.

La data d’inizio della serie con Serena Rossi slitta, dunque. È stato anche diffuso un nuovo promo, che mostra come la vita della protagonista si complicherà ulteriormente. Sempre alle prese con le vite degli altri, ma anche con la propria. Sentimentalmente in bilico, dovrà prendere una decisione molto difficile. Si ritroverà poi a fronteggiare alcuni studenti e un’esuberante zia, interpretata da Marisa Laurito. Al termine del promo non vi è indicata la nuova data d’uscita. Non si parla più di 25 settembre, ovviamente, lasciando al pubblico un generico prossimamente.

Il destino di Mina Settembre 2 si deciderà nei prossimi giorni. Viene da pensare, però, che il tutto possa slittare di una settimana, con il lancio che verrebbe in questo caso proposto per domenica 2 ottobre. Un’attesa accettabile per i fan. Non è affatto certo, però, che le cose vadano così. La Rai ha infatti optato per quel prossimamente per un motivo. Si potrebbe restare col dubbio fino alle elezioni, così da essere certi che non vi siano complicazioni che comportino la necessità di programmi dedicati.

Nell’ultima puntata della prima stagione abbiamo visto Mina Settembre scoprire che la sua migliore amica, Irene, è stata l’amante di suo padre Vittorio. Una sconvolgente rivelazione che comporta anche un altro elemento disturbante. Il figlio di lei, Gianluca, è in realtà suo fratellastro.

A ciò si aggiunge una vita sentimentale complicata. Ha deciso di dare una seconda chance all’ex marito Claudio. Vorrebbe l’appoggio dei suoi affetti in questa fase ma Olga ha deciso di partire inaspettatamente per un lungo viaggio. Ecco che la loro convivenza si interrompe e lei resta sola. Non per molto, a dire il vero, dato l’arrivo dell’urgano zia Rosa. In amore le cose sono complesse, come detto, essendoci ancora nella sua vita Domenica. Sul fronte professionale, infine, dovrà affrontare alcuni studenti cui terrà un corso di educazione sessuale, provando a essere sempre vicina alle persone e famiglie che segue.