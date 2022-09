Morte Regina Elisabetta: i nuovi titoli della Famiglia Reale

La morte della Regina Elisabetta ha creato un grande vuoto: con l’addio alla sovrana, nuovo Re e nuovi titoli nobiliari per i componenti della Famiglia

Ben settant’anni di Regno, mai nessuno come la Regina Elisabetta II che si è spenta ieri nella tenuta scozzese di Balmoral, alla veneranda età di 96 anni, lasciando quasi un vuoto indescrivibile nella Famiglia Reale ed in tutti i suoi sudditi. Amatissima, fin dai primi minuti del diffondersi della notizia, è partita una sorta di processione per lasciare un mazzo di fiori all’esterno di Buckingham Palace, prima dell’ultimo saluto che avverrà con il funerale tra 10 giorni.

Nel frattempo i sudditi avranno ancora il tempo di omaggiarla, come prevede il protocollo “London Bridge down”, il nome in codice della dipartita della sovrana. E lo stesso protocollo si è attivato non solo per per quel che concerne l’ultimo saluto alla Regina, ma anche per dotare il Regno Unito di una nuova guida.

C’è già, infatti, il nuovo Re; è Carlo D’Inghilterra, il primo in linea di successione come prevede l’Act of Settlement del 1701. Ha già scelto il nome, Carlo III, mantenendo di fatto il suo nome di battesimo.

Morte Regina Elisabetta, come cambiano i titoli della Famiglia Reale

Con l’ascesa al trono di Carlo, però, a cascata vi sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i titoli nobiliari dei suoi più diretti discendenti. Se Carlo è il nuovo Re, per espresso desiderio di Elisabetta II il 5 febbraio 2022, Camilla potrà avere il titolo di Regina consorte.

William, al momento, “sale” e diventa il primo in linea di successione alle spalle del padre; al momento il suo titolo è Duca di Cambridge e Cornovaglia (in Scozia, Sua Altezza Reale, Duca di Rothesay) ma potrebbe avere il titolo di Principe del Galles ereditato dal padre se Carlo lo acconsentirà. E, naturalmente, in quel caso Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e Cornovaglia, diventerebbe la Principessa del Galles. George (secondo in linea di successione), Charlotte e Louis, i figli di William e Kate, sono al momento Principi (e Principessa) di Cambridge e Cornovaglia.

Il Principe Harry, Duca di Sussex (in Scozia Conte di Dumbarton) tiene il suo titolo, al pari della consorte Meghan. Achie e Lillibet, invece, i figli della coppia, con l’ascesa al trono di Carlo, diventeranno – rispettivamente – Principe e Principessa di Sussex.