I Soliti Ignoti Amadeus come partecipare nel 2022

I Soliti Ignoti riparte stasera con la prima puntata della nuova stagione, come partecipare al programma nelle vesti di concorrenti

I Soliti Ignoti ritorna in tv a partire da stasera. Terminata la pausa estiva, riparte il programma preserale condotto da Amadeus, diventato ormai un vero e proprio cavallo di battaglia della Rai. Gli ascolti, infatti, premiano la trasmissione, appuntamento fisso della stagione, fino alla prossima primavera inoltrata.

Il game show prevede che i concorrenti debbano abbinare le identità agli otto partecipanti nella prima parte del gioco, fondamentale perché permette di accumulare il montepremi che può arrivare fino ad un massimo di 250mila euro che, raddoppiato, può toccare addirittura il mezzo milione.

Naturalmente, poi, ci sarà da indovinare il “parente misterioso“, affidandosi soprattutto alla capacità intuitiva e di osservazione, provando a scovare anche ogni minimo dettaglio per una somiglianza. La trasmissone, inizierà stasera con protagonisti una coppia di persone “normali”, e gli ospiti vip – che hanno rappresentato anche una variante della trasmissione – si potrebbero rivedere in coppia oppure in solitaria dal primo novembre fino al prossimo 15 aprile.

I Soliti Ignoti, le modalità di partecipazione al programma

Ma come si può partecipare al programma “I Soliti Ignoti“? E’ stato lo stesso Amadeus a spiegarlo con un promo, invitando tutti a partecipare. “Inviate un video sul sito di Rai Casting con una vostra presentazione“. L’iscrizione on line va eseguita compilando un form con i dati personali, passaggio fondamentale per permettere di essere ricontattati dall’ufficio casting dell’azienda di Stato. Sul sito dedicato (www.casting.rai.it), basterà cliccare sul banner del programma in home page.

L’ufficio casting poi sottoporrà i candidati ad una sorta di intervista telefonica di approfondimento per valutare il possesso dei requisiti necessari; a quel punto, poi, scatterà la convocazione per la selezione presso gli studi Rai.

E sul sito della Rai è stato pubblicato anche il regolamento che elenca i criteri della partecipazione al programma, anche per quanto riguarda le coppie di concorrenti che partecipano alle singole puntate. Sono ammessi i coniugi, i conviventi, fratelli e sorelle ma anche genitori e figli. Al mmento, quindi, sembra che non sia possibile partecipare all’infuori di questi gradi di parentela.