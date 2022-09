Camilla Shand da giovane: com’era la regina consorte FOTO

L’avete apprezzata con il volto di Emerald Fennell in The Crown ma avete mai visto Camilla Shand da giovane? Ecco chi è la Regina consorte.

Spesso confuso dagli spettatori come un’opera storiografica ben precisa, The Crown ha di fatto soppiantato nella mente di molti spettatori alcuni fatti reali. No, tutto ciò che accade nella serie TV, amatissima nel mondo, non è realmente successo. Tante le libertà, come ben spiegato dai creatori, e per quanto la talentuosa attrice che la interpreta possa avere dei tratti in comune, Camilla Shand da giovane era ben differente.

Camilla Shand e Carlo: perché ha sposato Diana

Partiamo dalle origini di questa storia. Oggi si appresta a diventare la Regina consorte al fianco di Re Carlo III, dopo la morte della Regina Elisabetta. Una lunga strada per ritrovarsi al fianco del suo grande amore. Viene però da chiedersi perché mai non si siano sposati allora. Perché lui abbia sposato Diana, dando il via a un matrimonio infelice.

Carlo e Camilla si sono conosciuti nel 1970 nel corso di una partita di Polo. Ebbe così inizio la loro storia d’amore, interrotta quando lui dovette arruolarsi nella Marina Reale. Il vero ostacolo era però la Famiglia Reale, contraria a questa unione fin dall’inizio. In parole povere, non era vista di buon occhio la famiglia di lei, non abbastanza aristocratica per l’erede al trono. Ciò dovrebbe spiegare il trattamento ostile nei confronti di Meghan Markle. Camilla Shand era inoltre considerata una donna “con esperienza”.

Nonostante lui fosse innamorato, cedette alle pressioni. Pare che a convincerlo fu suo zio Lord Mountbatten. Al ritorno dal servizio militare, Camilla era fidanzata con Andrew Harry Parker Bowles, ufficiale dell’esercito britannico di nobili origini. Non mancano ipotesi in merito a delle nozze forzate per lei da parte della Corona, così da spingere Carlo a dimenticarla. Siamo qui in territorio aneddoti, decisamente poco verificabili. Pare che il padre di Camilla abbia fatto pubblicare un falso annuncio di fidanzamento sul Times, costringendo di fatto Parker Bowles a chiederle la mano. Impossibile dire se al secolo Carlo si sarebbe opposto al volere della sua famiglia. Nel 1986 i due riprendono a sentirsi e Diana, intervistata dalla BBC, nel 1995 fa chiarezza. Parla di matrimonio a tre, gettando profonde colpe su Camilla per quanto concerne la sua crisi con Carlo.

Camilla Shand da giovane

Nel corso degli anni Camilla Shand ha dovuto sopportare un gran quantitativo di offese, da parte dei giornali, degli ammiratori di Diana e non solo. Non si può dire che non abbia dimostrato una grandissima forza d’animo. Sul finire del 2005 ha coronato il suo sogno, sposando Carlo con rito civile. Assente alla cerimonia la Regina Elisabetta, che ha però presenziato al banchetto e infine ha accettato la sua presenza al fianco del figlio. Dopo il matrimonio, invece di Principessa del Galles, che era stato il titolo di Lady Diana, si fece chiamare Duchessa di Cornovaglia.

Com’è cambiata nel corso degli anni? Qualcuno la ricorda da giovane? Il fatto che diventerà Regina consorte ha scatenato la curiosità dei fan della Casa Reale. Numerose le foto di lei da giovane sul web, soprattutto del giorno del suo matrimonio con Andrew. Alcuni anni fa si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico per eliminare parte delle rughe dal mento in giù. A ciò si sarebbe aggiunta un’altra operazione, così da rimuovere della pelle in eccesso sul ventre. Di seguito potete trovare una foto che la ritrae al fianco di una giovanissima Diana.