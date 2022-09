Il Paradiso delle signore 6 riassunto finale: dove siamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 6: ricordiamo come si è conclusa l’ultima stagione in attesa delle nuove puntate a partire da oggi

Il Paradiso delle Signore torna finalmente con le puntate inedite; a partire da oggi, infatti, prenderà il via la settima stagione della soap opera – inizialmente era una serie tv – della Rai, in onda sempre nel primo pomeriggio sulla rete ammiraglia dell’Azienda di Stato. I telespettatori affezionati al programma proprio non vedevano l’ora di tornare a scoprire le vicissitudini dei personaggi che ruotano attorno ai grandi magazzini milanesi.

La Rai, per tutto il periodo estivo, ha mandato in onda le repliche delle stagioni precedenti, fin dal primissimo episodio, da quando, cioè, andava in onda nella fascia serale, in prime time.

L’ultima puntata della sesta stagione è andata in onda lo scorso 29 aprile. A distanza di poco più di quattro mesi, ricordate come si è sviluppato il finale? Diamo una bella rinfrescata alla mente.

Il Paradiso delle Signore: com’è finita la sesta stagione

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha avuto il suo epilogo con il grande magazzino milanese – su cui è incentrata tutta la soap – chiuso per matrimonio. E’ quello di Salvatore ed Anna (interpretati rispettivamente da Emanuel Caserio e Giulia Vecchio), quest’ultima ritornata nel cast dopo aver preso parte alle prime due stagioni, quelle andate in onda tra il 2015 ed il 2017 in prime time.

Gloria (Lara Komar), invece, è protagonista di un gesto clamoroso; decide di costituirsi dopo aver capito che Stefania (Grace Ambrose), per proteggerla ha deciso di rinunciare al suo amore. Prima del gesto, però, rivela un suggerimento a Marco, impersonificato da Moisè Curia.

Ludovica e Torrebruna (Giulia Arena e Fabio Fulco) partono insieme nel momento in cui Marcello (Piero Masotti) deciso a riconquistare la ragazza, corre da lei. Dante (interpretato da Luca Bastianello), invece, va da Adelaide (Vanessa Gravina nella realtà) e le ridà le quote del Paradiso ma nel frattempo la Contessa porta avanti il suo piano contro Umberto (Roberto Farnesi). Marco invece, al matrimonio raggiunge Stefania per un finale d’amore.