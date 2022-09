Tullio Solenghi e Anna Marchesini: il segreto del Trio con Massimo Lopez

Tullio Solenghi e Anna Marchesini, insieme a Massimo Lopez formavano “Il trio”: l’attore ha svelato il segreto che li ha resi amatissimi

Una sorta di trio delle meraviglie, sicuramente indimenticabile quello composto da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Sketch di ogni tipo e genere, parodie e spettacoli che hanno incantato l’Italia intera a cavallo tra gli anni ’80 ed i ’90.

E Solenghi, anche rinomato attore, ha voluto ricordare la compianta compagna di lavoro a “Oggi è un altro giorno“, il programma in onda su Rai 1 dopo il Tg delle 13.30 e condotto da Serena Bortone. In apertura, Solenghi ha ricordato proprio gli inizi con Anna Marchiesini e su come sia nato il trio.

“Di Anna Marchesini mi ha colpito il talento straordinario. Noi facevamo un programma per la Svizzera italiana da Torino. Una cosa molto basica. In sala prove sentii uscire questa voce straordinaria, in grado di regalare trentamila suoni e colori. Mi chiesi dove l’avevano tenuta questo mostro di bravura. Abbiamo poi capito d’avere lo stesso tipo di visione della comicità. A noi si è poi aggiunto anche Massimo”.

Tullio Solenghi, il racconto degli aneddoti con Anna Marchesini e Tullio Solenghi

Un trio brillante, comico, che infiammava il pubblico, ma con regole ben precise. L’unanimità era fondamentale per ogni idea; solo se approvatra da tutti e tre, allora veniva presentata al pubblico negli spettacoli. Una legge che, ha svelato Tullio Solenghi, è stato il segreto del trio ma anche fonte di discussione, come ha lui stesso ammesso, perché i litigi non sono mai mancati.

Esilarante anche un aneddoto che Solenghi ha raccontato. Uno spettacolo in teatro divenuto d’un tratto drammatico, per un allarme bomba. L’attore ha spiegato come gli fu indicato dalle forze dell’ordine di non accennare minimamente all’ordigno ma, al contempo, di spingere fuori dalla sala il pubblico.

Parlò di inconveniente tecnico Solenghi, ricevendo in tutta risposta sonori applausi, ripetuti anche dopo l’ingresso sul palco di Anna Marchesini e Massimo Lopez. Di fatto fu necessario l’intervento dei Carabinieri che, costretti, di fatto annunciarono la presenza della bomba in sala.