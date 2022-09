Corgi Regina: che fine faranno i cani dopo la sua morte?

Quale futuro per i corgi della Regina? Gli amatissimi cani della defunta Elisabetta II a chi saranno affidati: spunta una teoria

Lo scorso 8 settembre si è spenta la Regina Elisabetta II del Regno Unito. Un addio alla veneranda età di 96 anni ma che, di fatto, ha scosso il mondo intero. D’altronde la sovrana aveva la Corona in testa da 70 anni, con le celebrazioni per il suo Giubileo andate in scena lo scorso giugno.

Una lunga vita dedicata all’Inghilterra ed al mondo, protagonista indiscussa della storia dell’umanità intera, non solo della Gran Bretagna. I funerali andranno in scena solo il prossimo 19 settembre, allo scadere dei 10 giorni di lutto nazionale. Nel frattempo il feretro della sovrana è omaggiato da tutti i cittadini del Regno, con la sua salma che dalla Scozia – è morta nella tenuta di Balmoral – andrà poi a Londra dopo un lungo giro.

La scomparsa della Regina ha incoronato il figlio Carlo come nuovo Re d’Inghilterra ma sono ancora numerose le situazioni da dipanare, legate anche alla sua eredità. Ultima ma non meno importante, anche la situazione relativa ai suoi amatissimi cani.

Corgi Regina: cosa accadrà

La Regina, dicevamo, è sempre stata circondata dai suoi cani e nel corso del suo Regno ha avuto una predilezione particolare per la razza Cprgi. In più di un’occasione si è lasciata immortalare in loro compagnia, ed ora spetterà a Re Carlo III decidere il da farsi. O, almeno, è quanto si potesse pensare.

Invece pare proprio che la sovrana non abbia lasciato nulla al caso e quindi deciso anche il loro futuro. Secondo Victoria Arbiter, esperta reale, la Famiglia Real per intero ama i cani, anche se pare che la razza corgi non sia proprio la preferita. Fatto sta che “li accoglierebbero a braccia aperte tutti i figli della Regina“. Ciò nonostante, in caso nessuno se ne volesse prendere cura direttamente, questi potrebbero essere lasciati in custodia anche allo staff reale.

Altra opzione sarebbe quella di affidarli ad Angela Kelly, sarta personale ed assistente della Regina. Eppure il portavoce del principe Andrea, uno dei figli della defunta Elisabetta II, addirittura il prediletto, ha svelato come sarà lui ad occuparsi dei cagnolini, insieme alla Duchessa di York, Sarah, sua moglie. D’altronde sembra proprio che Andrea abbia regalato i corgie alla sovrana, conscio del suo amore per gli animali. Insomma, sarebbero affidati in buone mani.

Tutti i cani Regina

Ben quattro i cani che aveva la Regina al momento della sua scomparsa. E non tutti sono razza corgi; appena due, Muick e Sandy, poi un dorgi ed un nuovo cocker spaniel.

Fin da 18enne la Regina Elisabetta ha avuto i corgi e nel 2018 ha perso Willow, l’ultimo discendente di Susan, il suo primo cane. Il corgi, la cui denominazione completa è Welsh Corgi Pembroke, è un cane di piccola taglia a pelo corto, con zampe piccole ed orecchie a punta. Sono di estrema compagnia ed hanno un aspetto quasi buffo, con un piccolo muso ed occhi grandi. Sono cani di grandi compagnia ed occupano pochissimo spazio. Cani simpatici ed allegri, sono anche intelligenti e socievoli non abbaiano in continuazione come in gnere fanno quelli di piccola taglia. Il costo? Circa 900-1000 euro, considerato anche come siano davvero rari in Italia.

I dorgi, invece, sono un incrocio tra i corgi ed i bassotti; cani di piccola taglia, quindi, anch’essi molto vispi e vivaci, ubbidienti ed intelligenti. Il cocker spaniel inglese, invece, è considerato un cane da caccia ma anche da tartufo; una posa elegante, ha le orecchie basse e pelo corto. Può essere marrone-arancio oppure nero, in principio utilizzato per la caccia della beccaccia, con il tempo è diventato un cane per tutti i tipi di caccia.