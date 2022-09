Memo Remigi prima moglie chi era: lacrime in TV per lei

Memo Remigi ha raccontato in tv il dramma relativo alla moglie: il cantante e compositore scoppia in lacrime nel ricordarla

Un avvio subito di grande effetto per Memo Remigi nella sua esperienza a “Nudi per la vita“, il nuovo programma che vede Mara Maionchi in conduzione. Il cantante e compositore ha subito affrontato il suo più grande dolore, quello relativo alla scomparsa della moglie Lucia avvenuta il 12 gennio 2021.

Remigi ha parlato di un momento molto doloroso, con la consorte scomparsa all’età di 81 anni per un brutto male, un tumore. I due si conoscevano dall’età di 21 anni ed in più di un’occasione il cantante, comasco, ha raccontato come si recava in treno fino al Milano per vederla e trascorrere del tempo imsieme a lei. Il matrimonio nel 1966 dalla quale è nato Stefano, il figlio della coppia, compositore e regista.

“Innamorati a Milano” è dedicata proprio all’amore sbocciato tra i due e poi proseguito fino alla scomparsa della donna. Lucia Russo ha vissuto una vita di basso profilo, sempre accanto al marito, tanto da decidere anche di trasferirsi a Varese – da Milano – per il bene della famiglia. E Remigi, confessandosi a “Oggi è un altro giorno“, ha anche ammesso di una sorta di tradimento, svelando come si sia “comportato male” e di avere “senso di colpa per mio figlio“.

Il cantante e compositore è uno dei concorrenti di “Nudi per la vita”, un programma ma anche docureality che ha lo scopo principale della prevenzione. Sei uomini ed altrettante donne protagonisti nelle sei puntate della trasmissione che racconteranno e si metteranno in gioco nella lotta al cancro. Due gli esperti in trasmissione che spiegheranno il tumore alla prostata negli uomini ed alla mammella nelle donne. E nella prima puntta andata in onda ieri, Memo Remigi ha raccontato proprio il dramma che ha vssuto accanto alla moglie; al suo fianco fino all’ultimo giorno, con la donna sempre lucida nonostante le sue condizioni. E nel raccontare il suo dramma, Remigi è anche scoppiato in lacrime. Non solo Memo Remigi tra i concorrenti; accanto a lui ci sono anche gli attori e comici Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, il pittore Antonio Catalani, lo speaker Gianluca Gazzoli e l’attore Gilles Rocca.

Tra le donne, invece, spiccano le conduttrici Elisabetta Gregoraci e Maddalena Corvaglia, l’attrice Corinne Clery, la politica Alessandra Mussolini e le comiche Valeria Graci e Brenda Lodigiani.