Difesa pericolosa trama e come finisce il film su TV8

Difesa pericolosa è un thriller del 2021 proposto da Lifetime. La protagonista è un’avvocatessa costretta a confrontarsi con l’oscuro animo umano.

Il titolo originale è A Dangerous Defense, il che mostra come quello italiano sia una traduzione precisa. Come sempre accade con pellicole di questo genere, però, è noto anche con un altro titolo, ovvero Her Fatal Family Secret. La protagonista è Abby, avvocatessa dal grande talento e ambizione. Riesce a ottenere un posto di lavoro all’interno di un prestigioso studio legale. È la prima volta che riesce a ottenere un incarico di tale livello. Il nuovo capo la incarica di rappresentare sua sorella Adrianna. Vincere è fondamentale per tutta la sua famiglia, ovviamente, ma non mancano complessi sentimenti contrastanti. La donna è infatti accusata d’aver ucciso il padre.

Difesa pericolosa come finisce

Le indagini si fanno a dir poco complesse. Spunta infatti una testimone, l’infermiera del padre Bianca. Sostiene d’aver visto Adrianna drogare l’uomo. Il rapporto tra le sorelle è tutt’altro che facile. In passato vi sono stati violenti scontri. Abby però non vuole deludere il capo e intende aiutare la propria famiglia, dimostrando l’innocenza della donna. Il suo ex, Damon, la mette in guardia ma poi tragicamente perde la vita in circostanze misteriose. Deceduto a causa della stessa droga data al padre. Che sia Adrianna la vera responsabile o qualcuno sta provando a incastrarla?

Abby trova un vecchio messaggio di Damon, che condivide sulla sua segreteria alcune delle cose che ha scoperto. Ciò la conduce da Irwin, che mentì al secolo per spedire in una clinica sua madre, su richiesta di suo padre. La donna aveva avuto una relazione nella struttura, dando alla luce una bambina, il cui padre era sconosciuto.

May indaga nell’ufficio di Abby e trova delle email con Adrianna, nelle quali le due parlano dell’omicidio. L’avvocata viene così arrestata. Chiama la sua assistente Janice per uscire di prigione e quest’ultima le porta dei documenti chiave. Bianca era nel testamento. Era lei la bambina misteriosa nata in clinica. Voleva vendicarsi del dolore provocato a sua madre. Suo padre era Brice. Abby la confronta e la verità viene a galla. Era tutto parte del suo piano malvagio.

Le due sorelle danno alla sorellastra una chance ma è un errore. Arriva Brice e Bianca gli racconta tutto. L’uomo è furioso e la attacca, per poi correre dietro le due sorelle. Bianca si riprende e avverte tutti di scappare. Le donne si danno alla fuga nella notte, ma Brice riesce a catturare Adrianna e minaccia la sua vita con una siringa. Ne nasce una lotta e Bianca riesce a metterlo fuori gioco e, infine, l’uomo muore. Alla fine del film tutte le donne di questa strana famiglia possono tentare di guardare a un futuro migliore, insieme.