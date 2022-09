Il Paradiso delle Signore torna nel pomeriggio del 14 settembre su Rai 1. L’amata soap opera vedrà Gemma provare a tornare a casa.

C’è tanto da dire sulla nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 7, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 16.05 su Rai 1. Gemma prova a ottenere l’autorizzazione da Veronica per riuscire a tornare a casa. Quest’ultima le dice di no ma ignora che la giovane sia già in città. Si ritroveranno a confrontarsi, con la donna che chiarirà i propri sentimenti. Non riesce davvero a trovare la forza per perdonare sua figlia.

Il Paradiso delle Signore trama puntata 14 settembre

Gemma è in convento a causa del suo comportamento. Telefona a Veronica nella speranza di poter finalmente far ritorno a casa. Non riesce più a sopportare questa situazione. La Zanatta è però certa di non voler la figlia con sé in questo momento. Dovrà dunque restare in convento ancora per un po’. Ignora del tutto che la giovane sia già a Milano in gran segreto.

Roberto si imbatte in lei per puro caso e avverte subito Ezio della situazione. Questi sembra aver finalmente messo da parte ogni sorta di risentimento. Invece di parlare con Veronica decide di raggiungerla e riportarla a casa loro. Un altro personaggio fa ritorno in città. Si tratta di Maria, che ha trascorso l’estate a Roma e quest’esperienza pare averla del tutto cambiata. Indossa abiti degni di una signora ma, cosa ben più importante, il suo spirito è ben differente. Sembra infatti essere molto più allegra. Vittorio non potrebbe essere più felice di rivederla. Le dice che ha grandi progetti per lei. Agnese, intanto, dopo aver parlato a lungo con Conti, decide di far ritorno al paradiso. Dovrà però confrontarsi subito in maniera dura con Adelaide. Quest’ultima è infatti sempre pronta a ricordare chi comanda ora nel grande magazzino. Una situazione insopportabile, che prima o poi esploderà in maniera definitiva.