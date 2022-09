Cast Grande Fratello VIP 7: anticipazioni concorrenti

Cast Grande Fratello VIP 7: arrivano le prime anticipazioni sui prossimi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia

L’attesa sta per finire: il prossimo 19 settembre inizierà la settima edizione del Grande Fratello VIP e l’attesa è alle stelle, soprattutto per la decisione di Alfonso Signorini di mantenere il più alto riserbo intorno al cast. Il grande stratega del reality show ha infatti deciso di presentare i partecipanti a questa edizione del programma solo nel corso della prima puntata, mantenendo così il mistero e al contempo alzando l’hype intorno alla nuova edizione del Grande Fratello VIP che promette tanto spettacolo.

Nell’era di internet e delle informazioni che viaggiano alla velocità della luce, però, ci sono sempre delle scorciatoie per diminuire le attese. È il caso anche del GF VIP 7, il cui cast è stato anticipato dal noto sito di gossip Davidemaggio.it. Sono stati presentati tutti i nomi dei 23 prossimi inquilini della casa: una rivelazione incredibile, che incendia ancora di più il clima verso la prima puntata della settima edizione del reality show. In attesa che arrivino conferme ufficiali, che comunque probabilmente non ci saranno prima dell’esordio dello show, andiamo a scoprire chi sono i 23 protagonisti che stando alle anticipazioni dovrebbero prendere parte alla prossima edizione del GF VIP.

Cast Grande Fratello VIP 7: i volti noti

Partiamo da quelli che sono i grandi nomi della prossima stagione del programma di Alfonso Signorini. Cominciamo da Antonino Spinalbanese, ex di Belen e padre della figlia della showgirl, Luna Marie. Il nome di Spinalbanese negli ultimi tempi è balzato agli onori delle cronache anche per la presunta relazione con Ilary Blasi, una liaison però mai confermata. Spesso al centro del gossip, dunque, il noto hair stylist sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del GF VIP.

Insieme a lui nella casa spazio a Luca Salatino, volto noto dei programmi Mediaset. L’uomo si è fatto conoscere grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e poi come tronista. La sua esperienza nel corteggiare Roberta è stata fallimentare, visto che alla fine la scelta non è ricaduta su di lui ma su Samuele Carniani, mentre come tronista ha finito per scegliere Soraia.

Nella casa troveremo poi un vero e proprio pilastro della televisione come Pamela Prati, una showgirl che non ha assolutamente bisogno di presentazioni tanto lunga e ricca è stata la sua carriera. Discorso simile per Antonella Fiordelisi, stella della scherma spesso al centro del gossip, soprattutto per i flirt con Gonzalo Higuain e Francesco Chiofalo. Un’altra donna molto nota che prenderà parte al Grande Fratello Vip è la showgirl italo-venezuelana Carolina Marconi: per lei si tratta di un ritorno, visto che ha già preso parte allo show nel 2004.

Questi sono i volti più famosi della settima edizione del Grande Fratello VIP. La lista dei concorrenti però è ancora lunga: andiamo a conoscere singolarmente gli altri partecipanti al reality show, indicati dalle anticipazioni fornite, la cui presenza effettiva si scoprirà quando andrà in onda il Grande Fratello VIP.

Chi è Marco Bellavia

Attore, conduttore televisivo ed ex modello: Marco Bellavia è un classe 1964 ed è stato presente in televisione specialmente negli anni 90, quando ha preso parte a moltissime trasmissioni di successo, dalla serie televisiva Love me licia allo storico programma Bim bum bam. Nei primi 2000 ha anche partecipato a due stagioni di Forum, ma col passare degli anni è progressivamente uscito di scena e ora è pronto a tornare alla ribalta col GF VIP.

Chi è Giovanni Ciacci

Della sua probabile partecipazione al GF VIP 7 si parla da moltissimo. Giovanni Ciacci potrebbe essere un nome sconosciuto ai più, ma è un pilastro dello spettacolo italiano. È uno stylist e costumista, presente in tantissimi programmi tra cui il Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per ben 8 edizioni. In televisione ha preso parte a Ballando con le stelle ed è stato presente spesso nei salotti di Barbara D’Urso. Dopo una vita a curare l’immagine dietro le quinte, ora è pronto a prendersi lui stesso la scena. Il suo rapporto con la tv a un certo punto della sua carriera è diventato controverso a causa di una condanna della Rai che ha portato alle sue dimissioni: il GF VIP è sicuramente una grande occasione per tornare in auge.

Chi è George Ciupilan

Sarà uno dei più giovani di questa edizione del Grande Fratello VIP. È un influencer di chiare origini romene, in Italia si è già fatto notare partecipando a Il Collegio e La Caserma. Il suo lavoro si svolge principalmente su Tik Tok, dove ha quasi due milioni di followers. Classe 2002, Goerge è pronto ora al grande salto col GF VIP.

Chi è Sofia Giaele De Donà

Altra protagonista che viene dal mondo dei social tra i concorrenti del GF Vip 2022. Sofia è una giovane influencer di 23 anni, attiva anche come imprenditrice e modella. La moda è infatti la sua grande passione e la notorietà è arrivata grazie al reality Ti spedisco in convento. Ottenuta la risonanza, Sofia ha fondato ben due brand, uno dei quali realizza solo vestiti per donne musulmane puntando su Hijab alla moda e facili da indossare.

Chi è Alberto De Pisis

Alberto De Pisis è noto soprattutto per essere l’ex fidanzato di Taylor Mega. Una relazione che l’ha reso famoso, esponendolo al grande pubblico, il quale ha poi conosciuto ulteriori dettagli su di lui. Nonostante questa storia, Alberto in realtà è gay, anche se ha ammesso che con Taylor è nato un feeling da cui poi è scaturita anche una passione fisica, insolita per lui. Alberto De Pisis è stato anche ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e ora è pronto a tornare in Mediaset.

Chi è Daniele Del Moro

Ritorno nella casa per Daniele, che ha partecipato al Grande Fratello 16, arrivando terzo. Figlio del deputato del PD Gian Pietro Dal Moro, il ragazzo negli ultimi anni è diventato un volto familiare in televisione, prendendo parte nel 2020 anche a Uomini e Donne, ma non riuscendo a compiere con regolarità il suo percorso perché prima il programma è stato sospeso a causa della pandemia e poi Daniele ha abbandonato senza riuscire a compiere una scelta.

Chi è Edoardo Donnamaria

Un altro blogger che aumenta la comunità social all’interno del GF VIP 7. Edoardo Donnamaria è romano e si è fatto strada proprio sul web, il cui lavoro da blogger viene notato da uno degli autori di Forum, che lo porta poi in televisione nel 2017. Da quel momento Donnamaria diventa un volto presente in tv, dedicandosi anche alla radio come speaker di Radio Zeta e RTL 102.5.

Chi è Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi è una grandissima icona della comunità LGBTQ+, una donna trans famosa in tutto il mondo. La sua figura è emersa soprattutto in relazione all’attivismo per i diritti LGBTQ+, Elenoire si è battuta molto a favore della comunità e continua a farlo, trovando ora nel Grande fratello VIP anche una grande cassa di risonanza per il suo scopo.

Chi è Gegia

Gegia è lo pseudonimo di Francesca Carmela Antonacci ed è una comica pugliese con alle spalle una lunga carriera nel cinema. Il suo periodo di splendore risale agli anni 80, quando ha preso parte a moltissimi programmi televisivi e film, recitando al fianco di grandi miti del cinema come Bud Spencer, Lino Banfi e Jerry Calà. Nella sua carriera ha vestito quasi sempre il ruolo dell’anti-diva della donna un po’ goffa e impacciata, con cui ha dato vita a sketch irresistibili. Ora, Gegia è pronta a tornare in auge essendo nel cast del GF Vip 2022.

Chi è Charlie Gnocchi

È il fratello del famosissimo Gene Gnocchi. Anche Charlie si è ritagliato una sua carriera nel mondo dell’intrattenimento, debuttando in radio negli anni ’90 e arrivando anche in televisione come inviato di Striscia la notizia. La sua carriera si è svolta principalmente in radio, ma Charlie ha moltissimi talenti e passioni, tra cui quello della pittura. Lo conosceremo meglio sicuramente quando va in onda il Grande Fratello VIP, quindi a partire dal 19 settembre.

Chi è Wilma Goich

Una delle grandi voci degli anni 60, la notorietà di Wilma risale al 1965, quando partecipa al Festival di Sanremo col brano Le colline sono in fiore, una canzone che ha ottenuto un successo incredibile, garantendole una fama a livello internazionale. Gli anni 60 sono stati il periodo d’oro della cantante, che ha partecipato ad altre edizioni del Festival e ha collezionato altri successi. Nel 1970 è arrivato poi il matrimonio con Edoardo Vianello, con cui ha fondato il duo I Vianella, con cui ha proseguito la sua carriera, che con gli anni è comunque scemata.

Chi è Ginevra Lamborghini

Altra sorella d’arte tra i concorrenti del GF Vip 2022. Ginevra è sorella di Elettra Miura Lamborghini, la famosa ereditiera divenuta ormai una cantante di successo. Non scorre però buon sangue tra le due, tanto che Ginevra non è nemmeno stata invitata al matrimonio di Elettra, che a Chi ha confermato i cattivi rapporti tra loro. Ginevra a ogni modo si è costruita la sua strada, prima lavorando nel settore delle comunicazioni e poi dedicandosi anche lei alla musica, pubblicando nel 2020 il suo primo singolo dal titolo Scorzese.

Chi è Sara Manfuso

Giornalista e opinionista, Sara Manfuso è un volto noto delle trasmissioni di attualità e opinione come Zona Bianca, Dritto e Rovescio e Agorà. La storia e politica sono le sue grandi passioni ed è impegnata fortemente nella difesa dei diritti delle donne. Lei stessa, a Storie italiane, ha raccontato di aver subito un abuso all’età di 17 anni.

Chi è Nikita Pelizon

Un’altra influencer nella cast del Grande Fratello VIP 2022. Nikita è molto famosa sui social dove raccoglie numeri da capogiro, ma vanta anche esperienze in televisione: come tentatrice di Temptation Island nel 2018, come ex di Matteo Diamante a Ex on the beach e nell’edizione 2022 di Pechino Express in coppia con Helena Prestes. Per l’influencer triestina arriva ora dunque anche un’altra esperienza in un nuovo reality show.

Chi è Amaurys Perez

Dal mondo dello sport viene l’italo-cubano Amaurys Perez. Ex giocatore e ora allenatore di pallanuoto, Amaurys vanta un argento olimpico a Londra nel 2012. Dal suo ritiro, Perez è diventato un personaggio molto noto della televisione, prendendo parte prima a Ballando con le stelle e a Pechino Express, dove si è classificato secondo, e qualche anno dopo all’Isola dei famosi 13, dove è arrivato terzo. Ci è sempre andato vicino dunque Amaurys, che quest’anno proverà a vincere finalmente un reality show.

Chi è Cristina Quaranta

Un altro volto della televisione del passato. Cristina Quaranta è una classe 1972 e si è fatta strada sul piccolo schermo negli anni 90, prendendo parte a programmi come Domenica In, Stasera mi butto e Non è la Rai. Dopo i fasti di quegli anni, nel 2005 prende parte alla terza edizione dell’Isola dei famosi e dopo qualche anno inizia a ritirarsi dalle scene, anche per crescere la figlia Aurora, avuta con l’imprenditore Matteo De Stefani.

Chi è Attilio Romita

Un volto dell’informazione sbarca nella casa del Grande Fratello. Attilio Romita è un giornalista con un grande curriculum alle spalle, ex volto del TG1 e direttore del TGR Puglia. Dopo la lunga carriera nel mondo dell’informazione, Romita ha all’orizzonte l’esperienza nella casa del Grande Fratello.

Chi è Patrizia Rossetti

Chiudiamo dunque la rassegna dei 23 possibili partecipanti alla settima edizione del Grande Fratello con Patrizia Rossetti. La donna ha alle spalle una lunga carriera televisiva, destreggiandosi come conduttrice in moltissimi programmi, arrivando a condurre anche il Festival di Sanremo nel 1982. Il suo volto è stato a lungo simbolo di Rete 4, soprattutto per programmi destinati a un pubblico femminile, poi col tempo la sua presenza sul piccolo schermo si è diradata.