Kasia Smutniak figli: non solo Sophie Taricone c’è anche Leone FOTO

Scopriamo la famiglia di Kasia Smutniak dopo l’apparizione di uno scatto di Sophie, figlia avuta da Pietro Taricone nel 2004.

Quanti figli ha Kasia Smutniak? La celebre attrice e modella ha avuto un’importante storia d’amore con Pietro Taricone ma, dopo la sua morte, ha saputo ricucire il proprio cuore, divenendo nuovamente mamma e ritrovando l’amore.

Kasia Smutniak figli

Kasia Smutniak è un’attrice e modella polacca, nata a Varsavia il 13 agosto 1979 e naturalizzata italiana. Candidata due volte ai David di Donatello, ha vinto per ben sei volte il Nastro d’argento, prendendo parte a film come Perfetti sconosciuti e Loro, ma anche serie TV come In Treatment, Diavoli e Domina.

Nel 2002 ha incontrato Pietro Taricone sul set di Radio West. Lui aveva preso parte al Grande Fratello, il che gli aveva donato una grande popolarità. Il suo sogno era quello di fare l’attore e così si era impegnato nello studio, evitando quasi del tutto i guadagni facili dalle serate. Missione riuscita e tale sforzo è stato ripagato dal destino con l’incontro con Kasia Smutniak. Un grande amore che porta alla nascita di Sophie, venuta al mondo il 4 settembre 2004. Il 29 giugno 2010 però la tragedia. Pietro perde la vita in un incidente di paracadutismo.

Un anno dopo lei si è legata al produttore Domenico Procacci, dal quale ha avuto un figlio, Leone, venuto al mondo il 20 agosto 2014. La coppia ha convissuto per molto tempo, per poi decidere di sposarsi il 16 settembre 2019. Kasia Smutniak tenta sempre di proteggere la propria privacy, pubblicando sui social scatti della sua vita lavorativa principalmente. Oggi però Sophie Taricone ha 18 anni ed è impossibile pensare che non inizino a circolare degli scatti di lei.

Il settimanale Diva e Donna ha infatti pubblicato alcuni scatti che la ritraggono in strada con sua madre. Le foto hanno fatto rapidamente il giro del web, considerando come la ragazza pare la fotocopia di suo padre Pietro Taricone. I lineamenti sono gli stessi, che in parte si mescolano ovviamente a quelli di Kasia. Non è la prima volta che la giovane si ritrova dinanzi alle telecamere. Aveva infatti già accompagnato la mamma al Festival del Cinema di Venezia nel 2018.