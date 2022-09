Jennifer Lopez in Ricomincio da me interpreta Maya collega di Vanessa Hudgens. L’attrice di High School Musical racconta l’amicizia nata sul set

Vanessa Hudgens ha trovato una grande amica in Jennifer Lopez. L’attrice 33enne e la cantante di Amor, Amor, Amor, 52 anni, hanno stretto un forte legame durante le riprese del film Ricomincio da me e la loro amicizia è ben salda. “È stato fantastico. Mi sono innamorata di lei”, ha dichiarato Vanessa Hudgens qualche mese dopo la fine delle riprese del film. “La amo e basta. È così dolce. Mi manda messaggi e mi controlla, è diventata un’amica”, ha aggiunto. “Sono ossessionata da lei”. Come ogni coppia di migliori amiche, Vanessa e Jennifer si sono concesse anche una doppia serata con i rispettivi fidanzati dell’epoca Austin Butler e Alex Rodriguez. “Siamo andati a casa sua e ha cucinato per noi”, aveva raccontato l’ex alunna di High School Musical su Instagram.

Naturalmente l’amore di Jennifer Lopez è stato accompagnato da parole di saggezza per l’ex star della Disney. “Anche a lei è piaciuto molto”, ha detto Vanessa quando le è stato chiesto delle loro conversazioni. “Le ho detto: “Ragazza, dobbiamo fare queste chiacchierate più spesso”. Il suo consiglio è stato quello di guardare le persone a cui aspiro ad assomigliare e vedere qual è la loro squadra. Credo che una parte importante dell’attività sia assicurarsi di avere il team giusto, perché se fai la tua arte e non arriva nei posti giusti, non ti porterà dove vuoi”, aggiungendo: “Quindi il team è molto importante”.

Vanessa Hudgens e il commento sul matrimonio di Jennifer Lopez

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno sorpreso tutti sposandosi e la risposta di Vanessa Hudgens, co-star di JLo in Ricomincio da me, è stata dolcissima. “Stavo letteralmente scorrendo Instagram e l’ho visto e sono rimasta a bocca aperta”, ha detto la cantante e attrice a E! News. “Sono così emozionata per lei. La amo. Si merita il mondo intero e adoro le storie d’amore a tutto tondo. È così carino”. Vanessa Hudgens ha recitato accanto a Jennifer Lopez nel film Ricomincio da Me, dove ha interpretato la figlia in uno dei colpi di scena più folli della carriera cinematografica di JLo. La Lopez è stata elogiata per la sua interpretazione e il film nel complesso ha ottenuto recensioni molto positive.

Ricomincio da Me racconta la storia di Maya, interpretata dalla moglie di Ben Affleck. Sta per compiere 40 anni, vive nel Queens, a New York, ed è assistente alla direzione di un negozio di alimentari di valore dove ha lavorato negli ultimi 15 anni e ha realizzato idee di successo, come il programma “Monday Momz”. Il suo fidanzato Trey (Milo Ventimiglia) e la sua migliore amica Joan (Leah Remini) sono sicuri che finalmente otterrà il posto di manager, quindi è incredibilmente delusa quando arriva e scopre che al suo posto è stato assunto un manager esterno, Arthur (Dan Bucatinsky). Poiché Maya non ha mai frequentato il college, non può essere presa in considerazione per il posto. Tutto cambia quando riceve in regalo un falso curriculum e colloqui con grandi aziende. La donna viene assunta per il lavoro di consulenza e dopo qualche tentennamento vuole dimostrare tutto il suo valore.