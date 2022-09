Roger Federer moglie chi è Mirka e quel segreto da tennista

Il ritiro dal tennis di Roger Federer ha acceso i riflettori sulla moglie sempre presente accanto al campione: chi è Mirka e il suo passato da tennista

Roger Federer ha conosciuto sua moglie Mirka molto prima della sua prima vittoria in singolare. Entrambi tennisti, la coppia si è conosciuta mentre rappresentava la Svizzera alle Olimpiadi del 2000 a Sydney. Dopo nove anni di relazione, Roger e Mirka si sono sposati nel 2009 e da allora hanno avuto quattro figli: due coppie di gemelli. Il tennista attribuisce la sua longevità nello sport in parte al sostegno di Mirka. “È stata presente quando non avevo titoli e dopo 89 titoli è ancora qui, quindi ha avuto un ruolo importante nella vittoria”, ha dichiarato alla stampa dopo aver vinto gli Australian Open nel 2017. Quando ha annunciato il suo ritiro il 15 settembre 2022, ha ringraziato anche la moglie.

Mirka e Roger si sono conosciuti alle Olimpiadi di Sydney del 2000, dove entrambi rappresentavano la Svizzera nel tennis. Hanno iniziato a frequentarsi lo stesso anno e si sono sposati nell’aprile 2009. La coppia si è sposata nella città natale di Roger, Basilea, in Svizzera. “Oggi, nella mia città natale, Basilea, circondati da un piccolo gruppo di amici e familiari, Mirka e io ci siamo sposati. È stata una bellissima giornata di primavera e un’occasione incredibilmente gioiosa”, aveva scritto all’epoca Roger sul suo blog. Pochi mesi dopo il matrimonio, Roger e Mirka hanno dato il benvenuto ai loro primi figli, le gemelle Charlene Riva e Myla Rose, nate nel luglio 2009. “Questo è il giorno più bello della nostra vita”, aveva dichiarato la leggenda del tennis in un comunicato. “Mirka, Myla e Charlene sono in salute e stanno benissimo”. Nel 2014 hanno dato il benvenuto a un’altra coppia di gemelli, i maschietti Leo e Lenny. “Avere dei figli, essere padre ora ed essere sposato migliora tutto”, ha detto una volta Roger a ESPN.

Mirka ha portato regolarmente i figli alle partite di Roger. Quando Federer ha vinto Wimbledon nel 2017, Mirka ed entrambe le coppie di gemelli erano sugli spalti a fare il tifo per lui. “Ho guardato in alto sugli spalti e ho visto i miei figli… poi ho iniziato a capire che ero davvero un campione di Wimbledon”, ha detto Federer a Today dopo la vittoria. E ha continuato: “Ho visto i ragazzi per la prima volta e li ho visti arrivare sul campo centrale, sapendo quanto il campo centrale significhi per me, e vederli senza sapere cosa stesse succedendo. E poi c’erano anche le ragazze e mia moglie era commossa. Mi ha colpito molto”.

Quando Federer ha annunciato la sua “decisione dolceamara” di ritirarsi il 15 settembre 2022, ha ringraziato la moglie per il suo decennale sostegno. “Mi ha riscaldato prima delle finali, ha assistito a innumerevoli partite anche quando era incinta di oltre 8 mesi e ha sopportato il mio lato buffo in viaggio con la mia squadra per oltre 20 anni”, ha detto in un video condiviso sui social media. Il tennista ha anche rivolto un saluto ai figli, dicendo: “Voglio anche ringraziare i miei quattro meravigliosi figli per avermi sostenuta, sempre desiderosi di esplorare nuovi luoghi e di creare nuovi ricordi lungo la strada. Vedere la mia famiglia fare il tifo per me dagli spalti è una sensazione che conserverò per sempre”.

Mirka moglie di Roger Federer: un passato da tennista

Mirka ha un segreto che pochi conoscono – che ha gareggiato con il suo nome da nubile Vavrinec – è stata una tennista professionista e ha rappresentato la Svizzera alle Olimpiadi di Sydney del 2000. È stata costretta a ritirarsi dal tennis dopo un infortunio al piede che ha messo fine alla sua carriera. La moglie di Roger Federer ha sostenuto le attività filantropiche del marito nel corso della loro relazione. Nel 2020, la coppia ha donato oltre 1 milione di dollari alle famiglie svizzere colpite dalla COVID-19. “Questi sono tempi difficili per tutti e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro”, aveva scritto Roger nella didascalia di Instagram che annunciava la donazione.

La coppia ha anche donato più di un milione di dollari per l’istruzione in Africa attraverso la Roger Federer Foundation. Al momento della donazione, Roger ha detto che sperava di porre le basi affinché le sue figlie, una volta diventate adulte, continuassero l’opera filantropica della coppia. “Voglio assolutamente mostrare loro che anche questo mondo esiste”, ha spiegato. “Non c’è modo di evitarlo per loro, perché io sarò in viaggio”. Spesso Roger Federer ha parlato apertamente del suo desiderio di rimanere umile nonostante sia uno dei migliori tennisti al mondo e, secondo lui, Mirka ha contribuito molto ad aiutarlo a stabilire le sue priorità.

“Non dimenticare mai le tue radici, ricorda quanto è importante la famiglia, i tuoi amici e prenditi cura di loro. Vuoi che anche loro si prendano cura di te quando non stai bene”, ha detto Roger. Secondo il vincitore del Grande Slam, Mirka è anche responsabile della cura del suo stile. Dopo aver postato su Instagram una foto di se stesso da adolescente, ha ironizzato sul suo look e ha scritto: “Ricordando a tutti che ci sono giorni migliori davanti a noi” sottolineando l’importanza della moglie con l’hashtag #premirka. Nel 2022, la coppia ha assunto un altro ruolo: genitori di cani. In un post su Instagram, Roger ha rivelato di aver da poco accolto in famiglia un cane di nome Willow. “Abbiamo ceduto… Ma non potremmo essere più felici, benvenuta in famiglia Willow”, ha scritto nella didascalia.