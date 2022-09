Una cheerleader in pericolo trama e come finisce il film su TV8

Una cheerleader in pericolo è un thriller adrenalinico diretto da Tom Shell. Una studentessa talentuosa dovrà fare di tutto per sopravvivere.

Le rivalità a scuola possono raggiungere livelli a dir poco preoccupanti. Lo sa bene la protagonista di Una cheerleader in pericolo. Il suo nome è Aubrey ed è una giovane studentessa che ha sempre sognato di entrare a far parte della squadra di ballo Pro Basket LA Renegade. Raggiunge il proprio obiettivo ma non sa che tutto questo cambierà la sua vita per sempre. Incontra Walter, uno dei giocatori della squadra, e tra loro c’è un colpo di fulmine. Un grande amore sul quale cala un’ombra. L’ex fidanzata di lui, Bailey West, viene trovata morta. Anche lei faceva parte dei Renegade. Le indagini evidenziano come sia stata uccisa e la polizia arresta subito Walter. Tante le prove contro di lui ma Aubrey è pronta a difenderlo. Ben presto un’altra ballerina viene uccisa. C’è un assassino che ha messo nel mirino le cheerleader.

Una cheerleader in pericolo come finisce

Walter è agli arresti domiciliari e Audrey continua a essere certa della sua innocenza. Durante gli allenamenti vede Norah avere un crollo nervoso a causa di problemi con suo marito. Lei è certa che lui la tradisca con una delle cheerleader.

Tornata a casa, lo trova con Tracy, che ascolta la loro conversazione e sa che sono responsabili per la morte di Bailey. La giovane prova a scappare per salvarsi ma viene gettata dalle scale. Il suo cadavere viene poi piazzato all’esterno della palestra, come se si fosse trattato di suicidio.

Michael, il marito di Norah, assolda l’inserviente per uccidere Audrey. Ci sarebbe anche riuscito se la stessa Norah non fosse intervenuta, uccidendolo. La polizia ora crede che l’inserviente fosse l’omicida impazzito, quindi chiudono il caso. Walter è libero di uscire, dunque, ma Aubrey è certa che il killer sia ancora in libertà.

Bailey è invece stata uccisa da Norah, così da eliminare il video che la giovane aveva girato degli sposi. Le cheerleader fanno un tributo hot per Tracy. Norah le offende perché troppo volgari e ha un altro crollo, ammettendo d’aver ucciso le due ragazze. Sia lei che il marito vengono arrestati. Tutto si conclude al meglio, con Walter e Audrey felici.